Чаще всего для этого используют арбуз, хотя подойдут и другие фрукты. Их замораживают до твердого состояния, после чего заливают молоком и перемешивают мякоть ложкой, сообщает 24 Канал.

Как приготовить "фруктовое мороженое" дома?

Автор TikTok-аккаунта @lifeofcian показал несколько вариантов такого "мороженого", используя разные фрукты. Он назвал его "летним десертом". За несколько дней видео собрало сотни тысяч лайков.

Процесс приготовления подробно показала пользовательница @sameenmaali. Для этого нужно:

разрезать арбуз или другой большой фрукт пополам;

выдолбить в центре глубокую ямку;

заморозить фрукт на 1–2 дня;

налить в углубление молоко;

выскоблить замороженную мякоть и перемешать ее с молоком.

Приготовление "фруктового мороженого": смотрите видео

Для более кремовой текстуры молоко можно заменить сгущенным молоком или жирными сливками.

Сначала многие пользователи скептически отнеслись к такому рецепту. Однако после дегустации авторы таких видео остались довольны результатом. В то же время многие отмечают, что главное – дождаться, пока фрукт полностью замерзнет.

Некоторые пользователи также вместо обычного молока используют кокосовое или высокобелковое.

Несмотря на популярность рецепта, в комментариях пользователи обращают внимание на то, что технически это не мороженое. Довольно часто в комментариях люди шутят, что авторы таких видео "открыли для себя сорбет".