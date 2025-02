Ось чому ви не можете виспатись: як смартфон поряд із ліжком впливає на якість сну

У багатьох людей є звичка залишати телефон біля ліжка на ніч. Водночас існують різні думки з приводу того, чи можна так робити.

Залишати телефон поряд на ніч здається зручним – легко перевірити повідомлення, поставити будильник або переглянути коротке відео перед сном. Проте дослідження показують, що така звичка може негативно впливати на якість сну та загальне самопочуття, пише 24 Канал із посиланням на NV.

Як смартфон впливає на якість сну

Головна проблема – це вплив синього світла, яке випромінюють екрани. Воно пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, що регулює цикл сну. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, підтвердило, що використання світловипромінювальних пристроїв перед сном:

зменшує вечірню сонливість,

пригнічує секрецію мелатоніну на понад 50%,

погіршує ранкову бадьорість,

зміщує циркадний ритм на пізніший час.

Це означає, що навіть якщо ви спите достатню кількість годин, якість такого відпочинку може бути значно нижчою.



Телефон може впливати на якість сну / Фото Pexels

Крім того, нічний перегляд новин або соціальних мереж активізує мозок, що ускладнює засинання. Навіть спеціальні «нічні режими» смартфонів не повністю усувають цей ефект.

Ще один фактор – сповіщення. Навіть у режимі вібрації вони можуть переривати сон, не даючи організму зануритися в глибокі фази відпочинку. Зрештою, це може призводити до постійного недосипання та втоми.

Вплив на психічне здоров’я

Постійна доступність смартфона впливає не лише на фізичний стан, а й на емоційний баланс.

За даними Journal of Medical Internet Research, надмірне використання смартфонів пов’язане з підвищеним рівнем тривоги та депресії. Якщо телефон лежить поруч, виникає спокуса перевіряти сповіщення навіть серед ночі. Це може створювати психологічний дискомфорт, постійне відчуття необхідності бути "на зв’язку".

Також нічний перегляд новин або робочих листів може спричиняти стрес, що ускладнює засинання. Додатково зростає ризик явища FOMO (страху щось пропустити), коли людина прокидається кілька разів за ніч, щоб перевірити оновлення.

Зрештою, нестача якісного сну посилює дратівливість, знижує емоційну стійкість і може загострити симптоми депресії або тривожності.