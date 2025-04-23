Про ці речі краще збрехати на співбесіді

Пройти співбесіду буває складно через хвилювання та через сумніви у власних силах. Іноді під час працевлаштування виникає думка збрехати.

Найчастіше кандидату рекомендують бути максимально щирим – не прикрашати факти в резюме, не перебільшувати свій досвід і не викривляти очікування від посади, однак повна відвертість не завжди грає на руку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Коли краще збрехати

Експерт із працевлаштування Гай Торнтон, засновник платформи PracticeAptitudeTests.com, пояснив, чому іноді невелике "прикрашення" може не зашкодити, а навпаки – допомогти здобути бажану посаду.

Зокрема, він вважає цілком прийнятним подати в позитивному ключі перерви у професійній діяльності. Незалежно від того, чи це була пауза для подорожей, особистих справ або зміни кар’єрного вектора – головне правильно це пояснити.

І навіть якщо такі періоди досі викликають упередження з боку деяких роботодавців, це зовсім не означає, що їх потрібно замовчувати. Навпаки – їх можна обернути на свою користь, акцентуючи увагу на досвіді, який ви здобули в цей час: фріланс, волонтерство, онлайн-курси, розвиток власних проєктів. Важливо показати, як саме ці заняття зробили вас більш ініціативними, адаптивними й орієнтованими на результат – і як це резонує з позицією, на яку ви претендуєте.

Ще одна ситуація, де не варто бути гранично щирим, – розмова про власні слабкі сторони. Питання на кшталт "У чому ваша найбільша слабкість?" часто ставить кандидатів у глухий кут. Торнтон радить застосовувати принцип 10:90 – коротко згадати про недолік, але зосередитися на тому, як ви працюєте над його подоланням.



Час від часу потрібно "прикрасити" правду на співбесіді / Фото Pexels

Це демонструє не тільки саморефлексію, а й готовність до особистісного розвитку. Ідеально, якщо слабкість не є критичною для тієї конкретної ролі, яку ви хочете обійняти. Наприклад, якщо вам складно дотримуватися дедлайнів, краще сказати, що ви схильні брати на себе надто багато завдань, але нині активно навчаєтесь керувати своїм часом і ставити пріоритети.

Коли варто бути відвертим

Щодо кар’єрних цілей, то й тут не завжди варто бути абсолютно відвертим. Якщо для вас ця вакансія – лише тимчасове рішення, перехідний етап або спосіб фінансово підтримати інші плани, не обов’язково повідомляти про це роботодавця. Компанії шукають людей, які готові працювати довгостроково, а відкриті зізнання про короткострокові наміри можуть зменшити ваші шанси отримати посаду.

Іншими словами, трохи такту і вміння подати себе у вигідному світлі – це не брехня, а стратегія. Головне – залишатися в межах розумного й не втрачати зв’язку з реальністю.