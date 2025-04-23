Чаще всего кандидату рекомендуют быть максимально искренним – не приукрашивать факты в резюме, не преувеличивать свой опыт и не искажать ожидания от должности, однако полная откровенность не всегда играет на руку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Когда лучше соврать

Эксперт по трудоустройству Гай Торнтон, основатель платформы PracticeAptitudeTests.com, объяснил, почему иногда небольшое "украшение" может не навредить, а наоборот – помочь получить желаемую должность.

В частности, он считает вполне приемлемым подать в положительном ключе перерывы в профессиональной деятельности. Независимо от того, была ли это пауза для путешествий, личных дел или изменения карьерного вектора – главное правильно это объяснить.

И даже если такие периоды до сих пор вызывают предубеждение со стороны некоторых работодателей, это вовсе не означает, что их нужно замалчивать. Наоборот – их можно обернуть в свою пользу, акцентируя внимание на опыте, который вы получили в это время: фриланс, волонтерство, онлайн-курсы, развитие собственных проектов. Важно показать, как именно эти занятия сделали вас более инициативными, адаптивными и ориентированными на результат – и как это резонирует с позицией, на которую вы претендуете.

Еще одна ситуация, где не стоит быть предельно искренним, – разговор о собственных слабых сторонах. Вопрос вроде "В чем ваша самая большая слабость?" часто ставит кандидатов в тупик. Торнтон советует применять принцип 10:90 – коротко упомянуть о недостатке, но сосредоточиться на том, как вы работаете над его преодолением.



Время от времени нужно "приукрасить" правду на собеседовании / Фото Pexels

Это демонстрирует не только саморефлексию, но и готовность к личностному развитию. Идеально, если слабость не является критической для той конкретной роли, которую вы хотите занять. Например, если вам сложно придерживаться дедлайнов, лучше сказать, что вы склонны брать на себя слишком много задач, но сейчас активно учитесь управлять своим временем и ставить приоритеты.

Когда стоит быть откровенным

Что касается карьерных целей, то и здесь не всегда стоит быть абсолютно откровенным. Если для вас эта вакансия – лишь временное решение, переходный этап или способ финансово поддержать другие планы, не обязательно сообщать об этом работодателю. Компании ищут людей, которые готовы работать долгосрочно, а открытые признания о краткосрочных намерениях могут уменьшить ваши шансы получить должность.

Другими словами, немного такта и умение подать себя в выгодном свете – это не ложь, а стратегия. Главное – оставаться в пределах разумного и не терять связи с реальностью.