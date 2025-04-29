Що буде, якщо зберігати їжу у фользі: експерти говорять про небезпеку

Фольгу часто використовують для зберігання їжі. Однак думки стосовно того, чи модна так робити, розділились.

Хоча алюмінієва фольга давно стала буденним способом зберігання залишків їжі в холодильнику, експерти про те, що це може становити небезпеку. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Tasting Table.

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Існують неочікувані ризики

На перший погляд, фольга захищає їжу від зовнішніх впливів. Але головна загроза – не зовні, а всередині. Коли ви загортаєте, наприклад, курку чи шматок піци у фольгу, створити повністю герметичне середовище не вдається. Фольга не прилипає до поверхонь, а отже, залишаються мікрощілини, через які можуть проникати бактерії.



Зберігання їжі у фользі може бути небезпечним / Фото Pexels

Саме в цих шпаринах можуть розвиватись небезпечні мікроорганізми, таких як стафілокок, ботулінова паличка чи збудник лістеріозу. Особливо активно вони розмножуються в умовах низької герметичності, коли повітря має вільний доступ до їжі.

До слова! Фольга має два боки: глянцевий і матовий, їхня різниця пов'язана з процесом виробництва, а не з дизайном.

Щоб уникнути ризику харчових отруєнь, спеціалісти радять змінити підхід до зберігання продуктів. Найкращим варіантом є використання герметичних контейнерів – скляних або з безпечного пластику. Також підійдуть пакети із застібками типу Ziploc або навіть вакуумне пакування – воно забезпечує майже повну відсутність повітря, що значно подовжує термін зберігання.