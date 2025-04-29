Що буде, якщо зберігати їжу у фользі: експерти говорять про небезпеку
- Алюмінієва фольга може бути небезпечною для зберігання їжі через мікрощілини, що дозволяють бактеріям проникати.
- Експерти рекомендують використовувати герметичні контейнери або вакуумне пакування для безпечнішого зберігання продуктів.
Фольгу часто використовують для зберігання їжі. Однак думки стосовно того, чи модна так робити, розділились.
Хоча алюмінієва фольга давно стала буденним способом зберігання залишків їжі в холодильнику, експерти про те, що це може становити небезпеку. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Tasting Table.
Дивіться також Рятувала екіпаж "Аполлон-13" з пологового: неймовірна історія матері Джека Блека
Існують неочікувані ризики
На перший погляд, фольга захищає їжу від зовнішніх впливів. Але головна загроза – не зовні, а всередині. Коли ви загортаєте, наприклад, курку чи шматок піци у фольгу, створити повністю герметичне середовище не вдається. Фольга не прилипає до поверхонь, а отже, залишаються мікрощілини, через які можуть проникати бактерії.
Зберігання їжі у фользі може бути небезпечним / Фото Pexels
Саме в цих шпаринах можуть розвиватись небезпечні мікроорганізми, таких як стафілокок, ботулінова паличка чи збудник лістеріозу. Особливо активно вони розмножуються в умовах низької герметичності, коли повітря має вільний доступ до їжі.
До слова! Фольга має два боки: глянцевий і матовий, їхня різниця пов'язана з процесом виробництва, а не з дизайном.
Щоб уникнути ризику харчових отруєнь, спеціалісти радять змінити підхід до зберігання продуктів. Найкращим варіантом є використання герметичних контейнерів – скляних або з безпечного пластику. Також підійдуть пакети із застібками типу Ziploc або навіть вакуумне пакування – воно забезпечує майже повну відсутність повітря, що значно подовжує термін зберігання.