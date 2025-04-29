Хотя алюминиевая фольга давно стала обыденным способом хранения остатков пищи в холодильнике, эксперты о том, что это может представлять опасность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Tasting Table.

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Существуют неожиданные риски

На первый взгляд, фольга защищает пищу от внешних воздействий. Но главная угроза – не снаружи, а внутри. Когда вы заворачиваете, например, курицу или кусок пиццы в фольгу, создать полностью герметичную среду не удается. Фольга не прилипает к поверхностям, а значит, остаются микрощели, через которые могут проникать бактерии.



Хранение пищи в фольге может быть опасным / Фото Pexels

Именно в этих щелях могут развиваться опасные микроорганизмы, таких как стафилококк, ботулиновая палочка или возбудитель листериоза. Особенно активно они размножаются в условиях низкой герметичности, когда воздух имеет свободный доступ к пище.

К слову! Фольга имеет две стороны: глянцевую и матовую, их разница связана с процессом производства, а не с дизайном.

Чтобы избежать риска пищевых отравлений, специалисты советуют изменить подход к хранению продуктов. Лучшим вариантом является использование герметичных контейнеров – стеклянных или из безопасного пластика. Также подойдут пакеты с застежками типа Ziploc или даже вакуумная упаковка – она обеспечивает почти полное отсутствие воздуха, что значительно продлевает срок хранения.