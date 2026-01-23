Майже кожен чув ці композиції: у якому фільмі музика підкоряється законам фізики

Існує саундтрек, який чув майже кожен, але не всі знають, що він працює за законами фізики. Музика з "Інтерстеллара" не просто створює атмосферу, а буквально змушує відчувати гравітацію й плин часу.

Про те, як цього вдалося досягти, розповідає блогер Андрій Музон у TikTok.

Як працює музика у фільмі "Інтерстеллар"?

Автор відео розповів, що саундтрек до "Інтерстеллара" – це не просто музичний супровід, а частина наукової ідеї фільму.

Композитор Ганс Циммер обрав церковний орган основним інструментом саундтреку. Його наднизькі частоти людина часто не чує, проте відчуває всім тілом. Саме тому орган у "Інтерстелларі" символізує силу, значно більшу за людину, що подібна до гравітації, яку ми не бачимо, але вона є всепоглинальною.

Водночас трек "Mountains", який звучить на планеті Міллер, – буквально побудований на фізиці часу. Його темп становить 60 ударів на хвилину, і кожен "клік" відповідає одному дню, що минає на Землі, поки герої перебувають на планеті лише кілька секунд.

Таким чином глядач не просто бачить, а чує, як спливає час. У саундтреку майже відсутня класична ритм-секція. Тут немає звичних барабанів. Ритм формується через пульсації повітря та органні хвилі, які нагадують не музику, а "дихання" Всесвіту, рух масивних об'єктів і плин часу.

Цікаво також, що частина нот навмисно звучить трохи фальшиво. Це зроблено для створення відчуття нестабільності простору. Навіть без музичної освіти мозок відчуває дискомфорт, що підсилює напругу.

Що відомо про фільм "Інтерстеллар"?

Як пише Britannica, події фільму відбувають у 21 столітті на Землі, що потерпає від постійних пилових бур та знищення сільськогосподарських культур хворобами.

Група вчених і астронавтів намагається врятувати людство від вимирання, шукаючи придатну для життя планету в далекому космосі.

Головний герой – колишній пілот NASA Купер, який очолює експедицію на космічному кораблі. Вони мають пройти крізь "червоточину" біля Сатурна, щоб дослідити три планети в іншій галактиці поблизу чорної діри.

Стрічка детально відображає концепції теоретичної фізики, зокрема вплив гравітації на час та вигляд чорних дір.

