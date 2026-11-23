Трускавець відомий далеко за межами України завдяки своїм цілющим мінеральним водам. Найпопулярніша серед них – "Нафтуся", назва якої знайома багатьом українцям.

Вона має незвичний присмак і легкий запах, які свого часу привернули увагу місцевих жителів. Свою назву ця мінеральна вода отримала завдяки характерній особливості, що пов'язує її з нафтою, пише видання "Фотографії старого Львова".

Чому "Нафтусю" назвали саме так

Назва відомої мінеральної води походить від слова "нафта". Річ у тім, що раніше місцеві жителі називали її просто нафтовою водою. Вона майже не мала смаку, проте відрізнялася легким запахом сірководню та характерним присмаком нафти.

Згодом воду почали досліджувати науковці. Одним із перших її властивості вивчив львівський аптекар і хімік Теодор Торосевич. Саме він провів науковий аналіз "Нафтусі" та описав її фізичні й хімічні властивості.

"Нафтуся" / Фото Wikimedia Commons

Саме у своїх наукових працях дослідник використовував назву "Нафтуся", яка згодом стала відомою далеко за межами Трускавця. У 1836 році результати його досліджень уперше опублікували.

Окрім трускавецької "Нафтусі", він вивчав властивості інших місцевих джерел, зокрема води "Марія". Досліджував також мінеральні води Шкла, Немирова, Косова та Івоничів.

Результати багаторічної роботи вчений зібрав у монографії "Мінеральні води в Галичині і Буковині", яку видали у Львові в 1849 році.