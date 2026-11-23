У нее необычный привкус и легкий запах, которые в свое время привлекли внимание местных жителей. Свое название эта минеральная вода получила благодаря характерной особенности, связывающей ее с нефтью, пишет издание "Фотографии старого Львова".

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Почему "Нафтусю" назвали именно так

Название известной минеральной воды происходит от слова "нефть". Дело в том, что раньше местные жители называли ее просто нефтяной водой. Она почти не имела вкуса, однако отличалась легким запахом сероводорода и характерным привкусом нефти.

Впоследствии воду начали исследовать ученые. Одним из первых ее свойства изучил львовский аптекарь и химик Теодор Торосевич. Именно он провел научный анализ "Нафтуси" и описал ее физические и химические свойства.

"Нафтуся" / Фото Wikimedia Commons

Именно в своих научных трудах исследователь использовал название "Нафтуся", которое впоследствии стало известным далеко за пределами Трускавца. В 1836 году результаты его исследований впервые были опубликованы.

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Помимо трускавецкой "Нафтуси", он изучал свойства других местных источников, в частности воды "Мария". Исследовал также минеральные воды Шкла, Немирова, Косова и Ивоничей.

Результаты многолетней работы ученый собрал в монографии "Минеральные воды в Галиции и Буковине", которая была издана во Львове в 1849 году.