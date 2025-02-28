Міг бути гетьманом України: у серці Відня живе прямий нащадок Кирила Розумовського

У серці Відня живе людина, чиє ім'я тісно пов'язане з історією України. Грегор Розумовський – нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського.

Грегор Розумовський народився у Німеччині та проживає в Австрії, пише 24 Канал. Якби Гетьманщина продовжила своє існування, то потенційно саме Грегор Розумовський був би гетьманом України.

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Грегор Розумовський – прямий нащадок Кирила Розумовського

Річ у тім, що одним з останніх указів гетьмана Кирила Розумовського була спадкова передача влади в межах його роду.

Зараз Грегор Розумовський – це австрійський історик, політичний, громадський та культурний діяч. У 2024 році він відвідав історичну батьківщину свого предка, побував у Запоріжжі, на острові Хортиця.

З кінця 1980-х років він активно захищає і просуває українські інтереси у західноєвропейських суспільно-політичних колах. З 1991 року він чи не щороку приїздить до України.



Грегор Розумовський / Фото зі сторінки Національного заповідника "Хортиця" у фейсбуці

Також Грегор спеціаліст з протидії пропаганді та дезінформації, один із провідних аналітиків в галузі комунікацій та інформаційних потоків у німецькомовних країнах ЄС.

Після початку повномасштабної війни Грегор Розумовський став фундатором, співавтором та ведучим ютуб проєкту Power of Reason для боротьби з російськими фейками.

Грегор активно цікавиться українськими подіями, співпереживає, відчуваючи сильну емоційну прив'язаність до батьківщини свого пращура.



Грегор Розумовський у Батурині, 2005 рік, під час реставрації палацу гетьмана / Фото Національний заповідник "Гетьманська столиця"

В одному з інтерв'ю у 2022 році Грегор казав, що російський диктатор Владімір Путін поводиться як небезпечний клоун.

"Він поводиться як дуже небезпечний клоун – все, що б він не зробив, неправильно. Він не поводиться як політик. Він і політиком насправді ніколи не був. Просто нічим непримітний чекіст раптом пішов вгору на посадах, став президентом через збіг обставин. У Путіна і його оточення взагалі немає ніяких політичних цілей. Атакувати та грабувати Україну – це не політична ціль. Це ціль злочинця. Якщо ми подивимось на політичні партії, які його оточують – це ж цілковитий фашизм", – казав він.

Кирило Розумовський боровся за відновлення давніх козацьких вольностей

Кирило Розумовський (1728 – 1803) був останнім гетьманом України, засновником графського і княжого роду Розумовських, а також володарем безлічі маєтків в Україні та Росії.

Розумовського керував Україною 14 років поспіль. Його звинувачують у недостатній увазі до проблем України, однак він постійно боровся за відновлення давніх козацьких вольностей і особливих прав українського народу, домігся передачі під його особисте управління Запорозької Січі.

Граф Кирило Григорович провів військову реформу, а також багато зробив для розвитку української торгівлі, промисловості та освіти.



Кирило Розумовський / Фото з відкритих джерел

У 1763 році Катерина ІІ, обурена "зухвалими" реформами гетьмана, відправила його у відставку. У 1764 році її указом Катерина ІІ було ліквідовано гетьманську владу в Україні. В указі повідомлялося, що замість гетьмана для управління українськими землями створюється Друга Малоросійська колегія. Формально під юрисдикцією колегії опинилось і Військо Запорозьке.

Катерині вдалося здійснити план, про який вона за кілька років перед тим писала, що треба зробити так "щоб сама назва гетьманів зникла, а не те щоб якусь особу вибирали на цей уряд".

Це був черговий крок у ліквідації української автономії, поступова політика нищення всього українського, перетворення України на звичайну провінцію імперії