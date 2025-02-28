Грегор Разумовский родился в Германии и проживает в Австрии, пишет 24 Канал. Если бы Гетманщина продолжила свое существование, то потенциально именно Грегор Разумовский был бы гетманом Украины.

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Грегор Разумовский – прямой потомок Кирилла Разумовского

Дело в том, что одним из последних указов гетмана Кирилла Разумовского была наследственная передача власти в пределах его рода.

Сейчас Грегор Разумовский – это австрийский историк, политический, общественный и культурный деятель. В 2024 году он посетил историческую родину своего предка, побывал в Запорожье, на острове Хортица.

С конца 1980-х он активно защищает и продвигает украинские интересы в западноевропейских общественно-политических кругах. С 1991 года он каждый год приезжает в Украину.



Грегор Разумовский / Фото со страницы Национального заповедника "Хортица" в фейсбуке

Также Грегор специалист по противодействию пропаганде и дезинформации, один из ведущих аналитиков в области коммуникаций и информационных потоков в немецкоязычных странах ЕС.

После начала полномасштабной войны Грегор Разумовский стал основателем, соавтором и ведущим ютубом проекта Power of Reason для борьбы с российскими фейками.

Грегор активно интересуется украинскими событиями, сопереживает, испытывая сильную эмоциональную привязанность к родине своего предка.



Грегор Разумовский в Батурине, 2005 год, во время реставрации дворца гетмана / Фото Национальный заповедник "Гетманская столица"

В одном из интервью в 2022 году Грегор говорил, что российский диктатор Владимир Путин ведет себя как опасный клоун.

"Он ведет себя как очень опасный клоун – все, что бы он ни сделал, неправильно. Он не ведет себя как политик. Он и политиком действительно никогда не был. Просто ничем неприметный чекист вдруг пошел вверх на должностях, стал президентом из-за стечения обстоятельств. У Путина и его окружения вообще нет никаких политических целей. Атаковать и грабить Украину– это не политическая цель. Это цель преступника. Если мы посмотрим на политические партии, которые его окружают – это же полный фашизм", – говорил он.

Кирилл Разумовский боролся за восстановление древних казацких вольностей

Кирилл Разумовский (1728 – 1803) был последним гетманом Украины, основателем графского и княжеского рода Разумовских, а также владельцем множества поместий в Украине и России.

Разумовский руководил Украиной 14 лет подряд. Его обвиняют в недостаточном внимании к проблемам Украины, однако он постоянно боролся за восстановление древних казацких вольностей и особых прав украинского народа, добился передачи под его личное управление Запорожской Сечи.

Граф Кирилл Григорьевич провел военную реформу, а также многое сделал для развития украинской торговли, индустрии и образования.



Кирилл Разумовский / Фото из открытых источников

В 1763 году Екатерина II, возмущена "дерзкими" реформами гетмана, отправила его в отставку. В 1764 году ее указом Екатерина II была ликвидирована гетманская власть в Украине. В указе сообщалось, что вместо гетмана для управления украинскими землями создается Вторая Малороссийская коллегия. Формально под юрисдикцией коллегии оказалось и Войско Запорожское.

Екатерине удалось осуществить план, о котором она за несколько лет до этого писала, что надо сделать так "чтобы само название гетманов исчезло, а не то чтобы какое-либо лицо выбирали на это правительство".

Это был очередной шаг по ликвидации украинской автономии, постепенная политика уничтожения всего украинского, превращение Украины в обычную провинцию империи