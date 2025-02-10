"Капітошка" на сцені: як учасники Нацвідбору перевтілилися у героїв українських мультфільмів

На вихідних відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 й перемогу здобув гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". У фіналі глядачі побачили виступи 10 учасників, які вразили своїми образами.

Під час фіналу Довженко-Центр опублікував захопливий тред "учасники нацвідбору як українська анімація", повідомляє 24 Канал.

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Які мультфільми нагадують образи учасників Нацвідбору-2025

Образ переможця Нацвідбору гурту Ziferblat нагадав про "Капітошку" 1980 року. Режисером "Капітошки" є Борис Храневич, а сценарій написала сама Наталя Гузєєва.

Персонаж Капітошки спочатку з'явився у літературі, а вже потім ожив у мультфільмах. Його створила Наталя Гузєєва – українська письменниця, сценаристка і драматургиня.



Ziferblat/Капітошка / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Образ українського поп-виконавця Влада Шериффа нагадав про мультфільм 1979 року "Квітку папороті" режисера Володимира Гончарова. Цей мультфільм створений на основі повісті Миколи Гоголя "Вечір напередодні Івана Купала".



Влад Шериф/"Квітка папороті" / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Образ співачки Абіє під час фіналу Нацвідбору асоціюється з мультфільмом "І сестра їх Либідь", який з'явився на екранах у 1981 році завдяки режисеру Володимиру Гончарову.



Абіє/І сестра їх Либідь / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Гурт MOLODI у фіналі виступив з піснею "my sea". Образ Івана й Кирила відсилає глядачів до анімації "Альтернатива" 1986 року. Режисером цього мультфільму також є Володимир Гончаров.



MOLODI/Альтернатива / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Нестандартний образ українського гурту Future Culture перекликається з анімацією "Легенда про полум'яне серце". Ця анімація з'явилася на світ у 1967 році завдяки режисерці Ірині Гурвич.



Future Culture/Легенда про полум'яне серце / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Образ Маші Кондратенко під час фіналу асоціюється з "Білою ареною". Режисеркою цього мультфільму, що з'явився у 1987 році, також є Ірина Гурвич.



Маша Кондратенко/Біла арена / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Завдяки співачці FIЇNKA на сцені фіналу Нацвідбору-2025 були гуцульські мотиви. Образ співачки нагадує собою про культовий мультфільм "Рукавичка" 1996 року. Режисером цієї анімації є Наталя Марченкова.



FIЇNKA/Рукавичка / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Співачка Krylata у фіналі виступила з піснею Stay True. Виконавиця нагадала про те, що після темряви завжди настане світло. Її номер відсилає до мультфільму "Біла арена" 1987 року. Режисеркою цього мультфільму також є Ірина Гурвич.



Krylata/Біла арена / Фото із соцмереж Довженко-Центр

KHAYAT, якому судді віддали перше місце, утретє повернувся на сцену Нацвідбору. Співак в образі від українського бренду Frolov виконав трек HONOR. Його образ перекликається з анімацією "Свіччине весілля" 1982 року. Режисером мультфільму є Тадеуш Павленко.



Khayat/Свіччине весілля / Фото із соцмереж Довженко-Центр

Представники жанру постпанк "ДК Енергетик" виступили з піснею, де головним меседжем є слова – "життя не цукор – в цьому сіль". Їх образ має подібність до мультфільму "Гість" режисера Олександра Бубнова. Анімація з'явилась на світ у 1990 році.



"ДК Енергетик"/"Гість" / Фото із соцмереж Довженко-Центр