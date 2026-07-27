Найдивніші солодощі планети: чому місцеві готові стояти за ними в чергах

У різних куточках світу існують солодощі, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників: одні готують із квасолі, інші – зі стружки льоду. Попри незвичний вигляд чи поєднання інгредієнтів, саме за ними поціновувачі готові вистоювати довгі черги.

24 Канал зібрав найбільш яскраві та незвичайні десерти, які приваблюють і водночас відлякують туристів.

Halo-Halo (Філіппіни): у ньому змішали майже все

Назва Halo-Halo у перекладі з тагальської означає "змішай-змішай", і саме це потрібно зробити перед тим, як його їсти.

На перший погляд десерт здається хаотичним поєднанням продуктів. До високої склянки кладуть подрібнений лід, згущене або випарене молоко, солодку червону квасолю, кокосові смужки, банани, джекфрут, тапіоку, желе, кукурудзу, зацукровані фрукти, фіолетове морозиво убе та флан.

І хоча така комбінація може здатися дивною, для філіппінців це один із головних символів літа.

Десерт гало-гало / FB: Halo Halo Special

Tanghulu (Китай): фрукти у кришталевій скоринці

Останніми роками цей десерт став вірусним у TikTok, але в Китаї його готують уже багато століть.

Tanghulu – це ягоди глоду або інші фрукти, нанизані на дерев'яну шпажку та вкриті тонким шаром карамелі. Коли вона застигає, утворюється прозора хрустка оболонка, яка ефектно тріскає при кожному укусі.

Сьогодні, окрім традиційного глоду, використовують полуницю, виноград, ківі, мандарини та навіть помідори чері.

Як готують тanghulu або фрукти в склі: дивитись відео

Cendol (Малайзія та Індонезія): зелений десерт

Багатьом туристам здається, що перед ними суп, але насправді це один із найулюбленіших десертів Південно-Східної Азії.

Основу Cendol складають зелені желейні смужки з рисового борошна, які фарбують соком листя пандану. До них додають кокосове молоко, пальмовий сироп, колотий лід, а іноді ще й червону квасолю.

Солодкий, вершковий і водночас освіжаючий смак робить його особливо популярним у спекотні дні.

Зелений десерт з Малайзії / pexels.com

Kakigōri (Японія): морозиво, яке більше нагадує хмару

Японський Kakigōri існує вже понад тисячу років. Уперше його згадували ще в період Хейан, коли лід був розкішшю, доступною лише аристократам.

Секрет десерту полягає в особливому способі стружки льоду. Вона настільки тонка й пухка, що буквально тане в роті.

Зверху додають фруктові сиропи, матчу, згущене молоко, свіжі ягоди, манго або пасту з червоної квасолі.

Десерт Kakigōri / reneevoltaire.se

Dondurma (Туреччина): морозиво, яке майже неможливо з'їсти

Турецьке морозиво стало знаменитим не лише завдяки смаку, а й через видовищне шоу продавців. До його складу входять порошок із кореня дикої орхідеї та мастика – смола мастикового дерева. Саме вони роблять морозиво дуже еластичним і тягучим.

Завдяки цьому продавці можуть підкидати його, розтягувати, перевертати догори дриґом і довго не віддавати покупцеві, перетворюючи покупку на справжню виставу.

Десерт Dondurma / pexels.com

Bingsu (Південна Корея): гора льоду, за якою стоять у чергах

У літню спеку корейські кафе заповнюються людьми, які приходять саме за Bingsu. Це десерт із дуже дрібно подрібненого молочного льоду, який зверху вкривають фруктами, згущеним молоком, чизкейком, печивом, шоколадом або традиційною пастою з червоної квасолі.

Сучасні варіанти можуть важити понад кілограм і призначені для компанії з кількох людей.

Південнокорейський Bingsu / pexels.com

Brigadeiro (Бразилія): найулюбленіші цукерки

Без Brigadeiro складно уявити будь-яке бразильське свято. Ці маленькі шоколадні кульки готують лише з кількох інгредієнтів: згущеного молока, какао, масла та шоколадної посипки.

Десерт з'явився у 1940-х роках і швидко став національною солодкою класикою.

Brigadeiro / pexels.com

Spotted Dick (Велика Британія): десерт із кумедною назвою

Назва цього британського пудингу часто викликає усмішку у туристів, хоча для місцевих вона цілком звична. Десерт готують із тіста на яловичому жирі, додаючи родзинки або смородину, які й стали тими самими "плямами" (spotted).

Подають його гарячим із густим ванільним кремом.

Десерт Spotted Dick / pexels.com