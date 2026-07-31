Це здавалось божевіллям: найдивніші вимоги зірок Голлівуду

За кожним великим концертом чи кінозйомками стоїть не лише команда професіоналів, а й десятки сторінок райдерів. Частина вимог цілком звична, однак деякі знаменитості просять настільки несподівані речі, що їхні списки давно стали легендарними.

24 Канал зібрав найвідоміші вимоги голлівудських зірок, які неодноразово потрапляли у заголовки світових медіа.

Джек Вайт категорично заборонив банани

Один із найвідоміших райдерів належить музиканту Джеку Вайту. У документі було чітко прописано: у будівлі не повинно бути жодного банана, розповідали Rollingstone. Також команда вимагала домашній гуакамоле, приготовлений за дуже детальним рецептом із точними пропорціями кожного інгредієнта.

Згодом сам артист пояснив, що історію з бананами сильно перебільшили. За його словами, вимога стосувалася алергії одного з членів команди, а рецепт гуакамоле був радше жартом тур-менеджера для організаторів концертів.

Джек Вайт / The New Yorker

Бейонсе просить підтримувати точну температуру

У райдері Бейонсе є цілий перелік дрібниць, без яких вона не виходить на сцену, розповіли Rollingstone. Однією з найвідоміших вимог стала температура у гримерці – 25 – 26 градусів за Цельсієм (78°F).

Також у різних витоках райдерів згадувалися свіжозварена кава, білі скатертини, ароматичні свічки та заборона продукції Coca-Cola через рекламний контракт із Pepsi. Такі деталі мають допомогти артистці підтримувати комфорт перед виступом.

Бейонсе / instagram: Beyonce

Фаррелл Вільямс просив портрет Карла Сагана

Одна з найбільш незвичних вимог належала Фарреллу Вільямсу. У його райдері був оформлений у рамку портрет астронома Карла Сагана, повідомляв Rollingstone.

Сам співак пояснював, що фотографія вченого нагадує йому, наскільки людям пощастило жити на цій планеті та займатися улюбленою справою. Крім цього, у гримерці не мало бути жодної реклами, а вся яловичина повинна була бути лише від тварин, вирощених на природному випасі.

Фаррелл Вільямс: дивитись відео

Джастін Тімберлейк: дезінфекція кожні дві години

Виконавець SexyBack серйозно ставиться до гігієни. За інформацією Esquire, у його райдері зазначено, що дверні ручки у приміщенні потрібно дезінфікувати кожні дві години.

Окрім цього, співак просить окремий ліфт і, якщо це можливо, цілий поверх готелю без сторонніх людей. Такі вимоги пояснюють бажанням максимально захистити приватність і здоров'я під час гастролей.

Джастін Тімберлейк / instagram: justintimberlake

Мерая Кері і людина для жуйки

Серед найдивніших вимог – райдер Мерая Кері. Під час одного з турів вона просила пляшку шампанського Cristal із гнучкими трубочками для пиття.

Втім найбільше здивувала інша умова: у команди мала бути окрема людина, яка відповідала лише за те, щоб викидати жувальну гумку співачки, повідомляли у Marie Claire.

Мерая Кері: дивитись відео

Леді Гага: манекен із рожевим волоссям

Леді Гага давно відома любов'ю до епатажу, тому її райдер також не став винятком. Під час туру Monster Ball співачка просила поставити у гримерці манекен із пишним рожевим волоссям, а також плакати David Bowie, Queen та Elton John.

Доповнювали список спеціальні соломинки, велика кількість чаю та інші декоративні елементи, які мали створювати потрібну атмосферу перед виступом.

Леді Гага / x.com: ladygaga

Кеті Пері: без гвоздик і зайвих розмов

У райдері співачки є незвична заборона: у букетах не повинно бути гвоздик. Натомість вона просить півонії, гортензії або білі троянди.

Не менш цікаві вимоги стосуються водіїв. За інформацією The Week, вони не повинні заводити розмову зі співачкою, дивитися на неї через дзеркало заднього виду чи просити автограф.

Кеті Пері / Associated Press

Біллі Айліш зробила райдер максимально екологічним

На відміну від багатьох колег, Біллі Айліш зробила акцент не на розкоші, а на екології. Її райдер передбачає повну відмову від одноразового пластику, рослинне харчування для команди та використання екологічних матеріалів під час туру.

Сама співачка неодноразово казала, що з особистих побажань їй достатньо звичайних чипсів із сальсою. Основна частина документа присвячена саме зменшенню впливу концертів на довкілля.

Концерт Білі Айліш: дивитись відео