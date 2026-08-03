Найдорожча фотографія у світі: за що заплатили мільйони доларів

На перший погляд це фото може здатися надто простим: річка, смуга трави, доріжка й сіре небо. Жодних людей, визначних пам'яток чи драматичних подій. Проте саме за цей знімок невідомий покупець заплатив понад 4,3 мільйона доларів, встановивши світовий рекорд.

Йдеться про фотографію Rhein II ("Рейн II") німецького фотографа Андреаса Гурскі. Чому цей мінімалістичний пейзаж коштує як розкішний особняк і чим він підкорив колекціонерів, пише The Guardian.

Простий пейзаж, який став найдорожчою фотографією у світі

У листопаді 2011 року на аукціоні Christie's у Нью-Йорку фотографію Rhein II продали за 4 338 500 доларів. На той момент вона стала найдорожчою фотографією, будь-коли проданою на аукціоні.

Покупець побажав залишитися анонімним. Світлину Андреас Гурскі зробив ще у 1999 році неподалік Дюссельдорфа. На ній зображений берег Рейну, але далеко не в тому вигляді, який існує в реальності.

Rhein II / @andreasgursky_official

В чом секрет фото?

Попри документальність жанру, Rhein II не є "чесною" фотографією. Гурскі спеціально відредагував знімок, прибравши все, що, на його думку, відвертало увагу: будівлі, велосипедистів, пішоходів і навіть собаку. У результаті залишилися лише горизонтальні смуги неба, річки, зеленої трави та стежки.

Сам фотограф пояснював, що прагнув створити максимально універсальний і майже абстрактний образ природи.

Фахівці пояснюють, що рекордну ціну визначає не лише саме зображення, а й статус автора, рідкісність роботи та її місце в історії сучасного мистецтва.

Rhein II існує лише у шести великих відбитках. Чотири з них перебувають у музейних колекціях, тому для приватних колекціонерів доступними залишилися лише два екземпляри. Саме ця обмежена кількість значно підвищила цінність роботи.

До того ж фотографія має справді вражаючі розміри – майже 3,6 метра завширшки та понад 1,8 метра заввишки, тому її часто порівнюють із монументальними живописними полотнами.

Хто такий Андреас Гурскі?

Андреас Гурскі вважається одним із найвідоміших сучасних фотографів. Його роботи регулярно продаються за мільйони доларів, а сам митець прославився масштабними панорамами міст, заводів, магазинів і натовпів людей.

Його стиль поєднує фотографію та цифрову обробку: автор створює складні композиції з кількох кадрів, щоб отримати майже ідеальне зображення. Саме завдяки цьому роботи Гурскі нерідко називають "живописом XXI століття".

Після продажу у 2011 році Rhein II понад десять років утримувала світовий рекорд. Лише у 2022 році її перевершила фотографія Le Violon d'Ingres Ман Рея, яку продали більш ніж за 12 мільйонів доларів. Водночас Rhein II й досі залишається найдорожчою фотографією, створеною сучасним фотографом, яку коли-небудь продавали на аукціоні.