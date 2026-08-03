Речь идет о фотографии "Rhein II" ("Рейн II") немецкого фотографа Андреаса Гурски. Что делает этот минималистичный пейзаж таким дорогим – как роскошный особняк, и чем он покорил коллекционеров, пишет The Guardian.

Простой пейзаж, ставший самой дорогой фотографией в мире

В ноябре 2011 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке фотография Rhein II была продана за 4 338 500 долларов. На тот момент она стала самой дорогой фотографией, когда-либо проданной на аукционе.

Покупатель пожелал остаться анонимным. Снимок Андреас Гурски сделал еще в 1999 году недалеко от Дюссельдорфа. На нем изображен берег Рейна, но далеко не в том виде, в каком он существует в реальности.

Rhein II / @andreasgursky_official

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Почему фотография имеет секрет?

Несмотря на документальность жанра, "Rhein II" не является "честной" фотографией. Гурски специально отредактировал снимок, убрав все, что, по его мнению, отвлекало внимание: здания, велосипедистов, пешеходов и даже собаку. В результате остались лишь горизонтальные полосы неба, реки, зеленой травы и тропинки.

Сам фотограф объяснял, что стремился создать максимально универсальный и почти абстрактный образ природы.

Эксперты отмечают, что рекордную цену определяет не только само изображение, но и статус автора, редкость работы и ее место в истории современного искусства.

"Rhein II" существует лишь в шести больших отпечатках. Четыре из них находятся в музейных коллекциях, поэтому для частных коллекционеров доступны лишь два экземпляра. Именно это ограниченное количество значительно повысило ценность работы.

К тому же фотография имеет поистине впечатляющие размеры – почти 3,6 метра в ширину и более 1,8 метра в высоту, поэтому ее часто сравнивают с монументальными живописными полотнами.

Кто такой Андреас Гурски?

Андреас Гурски считается одним из самых известных современных фотографов. Его работы регулярно продаются за миллионы долларов, а сам художник прославился масштабными панорамами городов, заводов, магазинов и толп людей.

Его стиль сочетает в себе фотографию и цифровую обработку: автор создает сложные композиции из нескольких кадров, чтобы получить почти идеальное изображение. Именно благодаря этому работы Гурски нередко называют "живописью XXI века".

После продажи в 2011 году "Rhein II" более десяти лет удерживала мировой рекорд. Лишь в 2022 году ее превзошла фотография "Le Violon d'Ingres" Ман Рэя, проданная за более чем 12 миллионов долларов. В то же время "Rhein II" до сих пор остается самой дорогой фотографией, созданной современным фотографом, которая когда-либо продавалась на аукционе.