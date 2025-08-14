У фільмі "Ванільне небо" є сцена, яка стала однією з найдорожчих у кіно. Всього 30 секунд відео коштували авторам понад 1 мільйон доларів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @FilmFacts_UA на YouTube.

Як знімали одну з найдорожчих сцен в історії кіно?

У фільмі "Ванільне небо" з Томом Крузом є епізод, який увійшов до історії кінематографа як один із найдорожчих.

Режисер Камерон Кроу заради вражаючого ефекту погодився на ризикований і амбітний крок. Він домовився з місцевою владою на повне перекриття Таймс-скверу у Нью-Йорку – найактивнішої вулиці міста.

Найдорожча сцена у "Ванільному небі": дивіться відео

Зйомки тривали лише з 5 до 8 ранку недільного дня, щоб створити вражаючий ефект порожнечі у найжвавішому куточку міста.

У результаті 30-секундна сцена з пустими вулицями мегаполіса обійшлася творцям фільму у 1 мільйон доларів.

До слова, Кіану Рівз є володарем найбільшого гонорару в історії кіно за одну роль. Він отримав його за зйомки у трилогії "Матриця".