Мільйон за 30 секунд відео: як виглядає одна з найдорожчих сцен в історії кіно
- У фільмі "Ванільне небо" є сцена, яка коштувала понад 1 мільйон доларів за 30 секунд.
- Це було зроблено заради того, аби отримати вражаючий ефект порожнечі.
У фільмі "Ванільне небо" є сцена, яка стала однією з найдорожчих у кіно. Всього 30 секунд відео коштували авторам понад 1 мільйон доларів.
Як знімали одну з найдорожчих сцен в історії кіно?
У фільмі "Ванільне небо" з Томом Крузом є епізод, який увійшов до історії кінематографа як один із найдорожчих.
Режисер Камерон Кроу заради вражаючого ефекту погодився на ризикований і амбітний крок. Він домовився з місцевою владою на повне перекриття Таймс-скверу у Нью-Йорку – найактивнішої вулиці міста.
Найдорожча сцена у "Ванільному небі": дивіться відео
Зйомки тривали лише з 5 до 8 ранку недільного дня, щоб створити вражаючий ефект порожнечі у найжвавішому куточку міста.
У результаті 30-секундна сцена з пустими вулицями мегаполіса обійшлася творцям фільму у 1 мільйон доларів.
