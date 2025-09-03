Індійський письменник і музикант Джагадіш Піллаї встановив світовий рекорд, записавши найдовшу пісню в історії. Її тривалість становить 138 годин 41 хвилину та 20 секунд.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Що відомо про найдовшу пісню у світі?

Джагадіш Піллаї встановив рекорд, створивши найдовшу пісню в історії. Його композиція Shri Ram Charit Manas триває 138 годин 41 хвилину й 20 секунд - понад п’ять днів безперервного прослуховування.

Ще у 2016 році Піллаї поставив собі за мету перевершити світовий рекорд і почав шукати літературну основу для майбутньої пісні. Робота над записом та зведенням композиції тривала близько чотирьох років. Процес затягнувся через пандемію коронавірусу.

Автор найдовшої пісні у світі / Фото Книги рекордів Гіннеса

Найдовша в історії пісня заснована на епічній поемі "Рамачарітаманаса", написаній індійським поетом XVI століття Тулсідасом. Цей класичний твір індуїстської літератури фактично є переказом санскритського епосу "Рамаяна" і включає понад 15 тисяч віршів.

За словами Піллаї, він прагнув не лише встановити рекорд, а й привернути увагу до сакрального й освітнього значення його рідного міста Варанасі, яке називають духовною столицею Індії. Піллаї опублікував композицію на Apple Music та Spotify. Вона розділена на 52 частини, кожна з яких триває кілька годин.

Яка пісня є найпопулярніша у світі?

Журнал Forbes назвав найпопулярнішу пісню за всю історію музики. Нею стала композиція "Don’t Stop Believin" американського гурту Journey, випущена ще у 1981 році.

За даними Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA), трек здобув 18 платинових сертифікатів у США, що й дозволило йому отримати звання найпопулярнішої в історії музики.