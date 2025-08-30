Здавалося б, нічого їх пов'язувати не може. Жодна з пісень ВІА "Смерічка" не фігурує в книгах Джоан Роулінг чи в їхніх екранізаціях. Та зв'язок криється в іншому, розповідає 24 Канал з посиланням на PEN Ukraine.

Цікаво Таємниця "Червоної рути": як легенда надихнула Івасюка на створення культової пісні

Як пов'язані "Смерічка" та Гаррі Поттер?

Мабуть, правильно буде спитати не що, а хто об'єднує легендарний ВІА "Смерічка" та серію книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Бо мова йде про Віктора Морозова.

У 1979 році Левко Дутковський, засновник та багаторічний керівник ВІА "Смерічка" запросив, на той час до вже відомого колективу, нових музикантів. Серед яких був і Віктор Морозов. У колективі він був солістом та автором пісень.

Віктор Морозов та ВІА "Смерічка" – "Спитай": дивіться відео

Однак це не єдиний колектив, у якому співав Віктор Морозов. Він також був частиною ВІА "Арніка". У пісні "То було незвичне літо", чи, радше, "Катерина", у дуеті з Вікторією Врадій ("Сестричка Віка") співає саме Віктор Морозов.

ВІА "Арніка" – "Катерина": дивіться відео

І саме Віктор Морозов подарував українським дітям 2000-х ту саму "поттеріану", бо він переклав українською мовою всі книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. І саме в його перекладі ці книги вийшли у видавництві А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. У своїх інтерв'ю Морозов неодноразово розповідав, що свого часу багато працював над перекладом, бо хотів, щоб українською книги про "хлопчика, який вижив, з'явилися раніше, ніж російською, щоб заохотити маленьких українців читати державною мовою. Це відбувалося в той час, коли росіяни захоплювали наш інформаційний та культурний простір.