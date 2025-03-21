Найдовший музичний кліп у світі триває понад 4 000 годин: хто його створив

У сучасному шоу-бізнесі музичні кліпи – окремий вид мистецтва, який спрямований на популяризацію пісень, виконавців і, подекуди, режисерів. Та чи задумувалися ви, чий музичний кліп найдовший?

Наприклад, зазвичай кліпи Леді Гаги тривають близько 10 хвилин, найдовший кліп у Майкла Джексона – 40 хвилин. Проте абсолютний рекордсмен – кліп, тривалістю понад 4 000 годин, повідомляє 24 Канал.

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Чий музичний кліп найдовший

Найдовший музичний кліп зафіксований Книгою рекордів Гіннеса. Цей ролик тривав 4 264 години, 10 хвилин і 25 секунд, тобто майже 178 днів. І мова йде про відео гурту Twenty One Pilots на пісню "Level of Concern". Гурт хотів створити нескінченне відео, однак трансляція зупинилася, коли барабанщик нібито випадково вимкнув її, коли хотів увімкнути гірлянду.

Цікаво, що знайти повний кліп у повному доступі неможливо. Натомість у мережі є лише короткий кліп на цю пісню.

Twenty One Pilots – "Level of Concern": дивіться відео

Цей інтерактивний трек гурт анонсував у 2020 році й оголосив, що до створення кліпу може долучитися кожен. Для цього потрібно було відзняти та завантажити власний ролик на сайт гурту. Далі відео переглядали модератори. Якщо воно було прийнятним, то його приєднували до попередніх. Так кліп програвався безперервно.