Минулого року відома акторка заснувала музичний гурт The Yagas, в якому є солісткою. На концерті у Нью-Йорку Віра Фарміга виконала "Червону руту" Володимира Івасюка, повідомляє 24 Канал.

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Віра Фарміга вразила виконанням

У мережі завірусилися кілька відео з виступу гурту The Yagas у Нью-Йорку, на якому Віра Фарміга виконала чи не найвідомішу українську пісню – "Червону руту". Хоч і більшість слухачів у залі не знали цієї пісні, проте енергетика акторки та співачки змогли запалити їх.

Віра Фарміга співає "Червону руту": дивіться відео

У ролі співачки Віра Фарміга дебютувала не так давно – минулої осені вона зі своїм гуртом випустила перший кліп, який присвятила хороброму народу України. Акторка продовжує активно підтримувати нашу країну і нагадувати про війну, яка триває.