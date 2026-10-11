Цю пісню назвали однією з найгірших в історії: у 1974 році вона три тижні займала перше місце

У 1974 році співак Пол Анка повернувся на вершину американських музичних чартів із піснею, яка водночас стала великим хітом і викликала хвилю критики. Композиція "(You're) Having My Baby", записана разом зі співачкою Одією Коутс, три тижні поспіль очолювала Billboard Hot 100.

Для Анки це був перший хіт №1 за 15 років. Востаннє він очолював рейтинг у 1959 році з композицією "Lonely Boy", пише Parade.

Чому пісня викликала обурення

Пол Анка написав "(You're) Having My Baby" для своєї тодішньої дружини Енн де Зогеб під час виступу в Лейк-Тахо. Спочатку він планував виконувати композицію самостійно, однак керівник лейблу United Artists Боб Скафф запропонував перетворити її на дует. До запису долучилася Одія Коутс, яка на той час була відносно маловідомою співачкою.

Найбільше критики викликав текст пісні. Зокрема, слухачів обурювало використання вислову "my baby" ("моя дитина") замість "our baby" ("наша дитина"). Також суперечки спричинили рядки про можливість жінки перервати вагітність.

"(You're) Having My Baby" – Пол Анка та Одія Коутс: дивіться відео

Анка знав, що композиція може викликати негативну реакцію. Водночас він заперечував, що хотів зобразити жінок підлеглими.

Згодом, згідно з "Енциклопедією рок-н-ролу від Rolling Stone", співак почав замінювати слова "my baby" на "our baby" під час виконання пісні на концертах.

Як пісня потрапила до антирейтингів

Попри суперечки, композиція швидко підкорила слухачів. "(You're) Having My Baby" витіснила з першого місця хіт гурту Paper Lace "The Night Chicago Died" і випередила в чарті, зокрема, "Tell Me Something Good" гурту Rufus та "I Shot the Sheriff" Еріка Клептона.

Однак із часом репутація пісні стала ще суперечливішою. Коли гуморист Дейв Баррі збирав голоси читачів для рейтингу найгірших пісень усіх часів, композиція Анки посіла третє місце. Вона поступилася лише "MacArthur Park" Річарда Гарріса та "Yummy Yummy Yummy" гурту Ohio Express.

Критикували пісню й через десятиліття. Сайт Stereogum, переглядаючи кожен хіт №1 в історії Billboard Hot 100, оцінив її лише в один бал із десяти.

Так "(You're) Having My Baby" увійшла в історію як композиція, що поєднала комерційний успіх і гостру суспільну критику.