Для Анки это был первый хит №1 за 15 лет. Последний раз он возглавлял рейтинг в 1959 году с композицией "Lonely Boy", пишет Parade.

Почему песня вызвала возмущение

Пол Анка написал "(You're) Having My Baby" для своей тогдашней жены Энн де Зогеб во время выступления в Лейк-Тахо. Изначально он планировал исполнять композицию самостоятельно, однако руководитель лейбла United Artists Боб Скафф предложил превратить ее в дуэт. К записи присоединилась Одия Коутс, которая на тот момент была относительно малоизвестной певицей.

Наибольшую критику вызвал текст песни. В частности, слушателей возмущало использование выражения "my baby" ("мой ребенок") вместо "our baby" ("наш ребенок"). Также споры вызвали строки о возможности женщины прервать беременность..

"(You're) Having My Baby" – Пол Анка и Одия Коутс: смотрите видео

Анка знал, что композиция может вызвать негативную реакцию. В то же время он отрицал, что хотел изобразить женщин в подчиненном положении.

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Впоследствии, согласно "Энциклопедии рок-н-ролла от Rolling Stone", певец начал заменять слова "my baby" на "our baby" во время исполнения песни на концертах.

Как песня попала в антирейтинги

Несмотря на споры, композиция быстро покорила слушателей. "(You're) Having My Baby" вытеснила с первого места хит группы Paper Lace "The Night Chicago Died" и опередила в чарте, в частности, "Tell Me Something Good" группы Rufus и "I Shot the Sheriff" Эрика Клептона.

Однако со временем репутация песни стала еще более противоречивой. Когда юморист Дэйв Барри собирал голоса читателей для рейтинга худших песен всех времен, композиция Анки заняла третье место. Она уступила лишь "MacArthur Park" Ричарда Харриса и "Yummy Yummy Yummy" группы Ohio Express.

Песню критиковали и спустя десятилетия. Сайт Stereogum, анализируя каждый хит №1 в истории Billboard Hot 100, оценил ее всего в один балл из десяти.

Так "(You're) Having My Baby" вошла в историю как композиция, что соединила коммерческий успех и острую общественную критику.