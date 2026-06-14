Півтора року без сонця: який рік вважають найгіршим в історії людства

Майже 1 500 років тому світ пережив найгірший рік в історії. За оцінками вчених після серйозного виверження вулкана небо на більшій частині континентів затягнуло попелом на 18 місяців. Через це температура різко впала та почалися неврожаї.

Що сталося у 536 році нашої ери і чому цей рік називають найгіршим в історії людства, пояснюють в History.

Читайте також Не Jacobs і не Nescafé: експерти назвали найкращу каву в зернах

У 536 році світ занурився у темряву

За дослідженнями істориків, у 536 році значна частина світу опинилася в цілковитій темряві на майже 18 місяців. Тоді темний густий накрив Європу, Близький Схід та частину Азії, через те що сонце втратило свою звичну яскравість.

Причиною такої катастрофи стала масштабна вулканічна катастрофа. Це трапилося в Ісландії після виверження вулкана, попіл якого поширився по всій Північній півкулі, писали в журналі Antiquity.

Через це температура різко впала, почалися неврожаї, а згодом і голод. Про ці дивні явища писали й очевидці, зокрема візантійський історик Прокопій. Він писав, що сонце "давало світло без яскравості, подібно до місяця".

А римський державний діяч Кассіодор скаржився, що люди могли бачити власних тіней навіть опівдні. Крім того, за його словами, сонце мало незвичний блакитний відтінок, а пори року переплуталися між собою.

Цікаво, що такі описи довгий час вважалися перебільшеннями, але наприкінці 20 століття вчені дослідили річні кільця дерев та знайшли докази різкого похолодання у цей період.

Відтак оцінки свідчили про те, що температура у регіонах Європи та Азії впала настільки, що в Китаї навіть фіксували літній сніг, а влітку температура була на 35 – 37 градусів Фаренгейта холоднішою (тобто приблизно на 20 градусів нижчими від звичайних показників).

Саме тому історик Гарвардського університету Майкл Маккормік назвав 536 рік "початком одного з найгірших періодів для життя людей, якщо не найгіршим роком узагалі".