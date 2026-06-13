Не Jacobs і не Nescafé: експерти назвали найкращу каву в зернах

Німецькі експерти визначили, які сорти зернової кави є найсмачнішими та варті своїх коштів. До числа лідерів увійшли дві популярні марки.

Одна з них особливо вразила експертів винятковим ароматом та смаком, пише Next Gazeta.pl.

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Як обирали найкращу магазинну каву?

Щоб обрати якісну каву, споживачам часто доводиться переглядати безліч упаковок і відгуків. Полегшити вибір може рейтинг німецької фундації Stiftung Warentest, яка провела дослідження популярних сортів зернової кави, доступних у супермаркетах. Фахівці оцінювали не лише смакові характеристики, а й склад продукції, рівень можливих забруднень та якість пакування.

Експерти перевірили 21 різновид кави в зернах: шість сортів еспресо та п'ятнадцять сумішей кава крема, серед яких були й органічні варіанти. Найбільшу вагу в підсумковій оцінці мала дегустація, яка становила 55% від загальної кількості балів у підсумку.

Експерти визначили найкращу магазинну каву / Фото Unsplash

Оцінювали зовнішній вигляд напою, аромат, смак, текстуру та післясмак. Каву готували в автоматичній кавоварці без додавання молока чи цукру.

Окремо проводилися лабораторні дослідження, де перевіряли вміст акриламіду, фурану, мінеральних олій і важких металів. Також оцінювали інформацію на етикетці, якість упаковки, ступінь обсмаження зерен та вміст кофеїну. Водночас невідповідностей, пов'язаних із позначенням "100% арабіка", виявлено не було.

Які два бренди були лідерами за оцінками експертів?

Найвищі оцінки отримали Segafredo Intermezzo та Lavazza Espresso Italiano Cremoso. Перша кава отримала оцінку 1,9, а друга – 1,8, що забезпечило їй перше місце. Особливо високо експерти оцінили смакові якості Lavazza, яка майже досягла максимальної оцінки за аромат і гармонійність смаку.

Каву Lavazza Espresso Italiano Cremoso екперти оцінили найвище / Фото GettyImages

Segafredo Intermezzo також продемонструвала високий результат, хоча дещо поступилася через показники забруднень. Водночас Stiftung Warentest наголосила, що всі виявлені речовини перебували в межах допустимих норм. Акриламід і фуран, які утворюються під час обсмажування зерен, були присутні в усіх протестованих зразках.

Зауважимо, що обидві марки широко представлені на українському ринку та продаються як у великих супермаркетах, так і в інтернет-магазинах.