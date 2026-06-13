Одна из них особенно поразила экспертов своим исключительным ароматом и вкусом, пишет Next Gazeta.pl.

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Как выбирали лучший магазинный кофе?

Чтобы выбрать качественный кофе, потребителям часто приходится просматривать множество упаковок и отзывов. Облегчить выбор может рейтинг немецкого фонда Stiftung Warentest, который провел исследование популярных сортов зернового кофе, доступных в супермаркетах. Специалисты оценивали не только вкусовые характеристики, но и состав продукции, уровень возможных загрязнений и качество упаковки.

Эксперты проверили 21 разновидность кофе в зернах: шесть сортов эспрессо и пятнадцать смесей кофе-крема, среди которых были и органические варианты. Наибольший вес в итоговой оценке имела дегустация, которая составляла 55% от общего количества баллов в итоге.

Эксперты определили лучший магазинный кофе / Фото Unsplash

Оценивали внешний вид напитка, аромат, вкус, текстуру и послевкусие. Кофе готовили в автоматической кофеварке без добавления молока или сахара.

Отдельно проводились лабораторные исследования, где проверяли содержание акриламида, фурана, минеральных масел и тяжелых металлов. Также оценивали информацию на этикетке, качество упаковки, степень обжарки зерен и содержание кофеина. При этом несоответствий, связанных с обозначением "100% арабика", выявлено не было.

Какие два бренда стали лидерами по оценкам экспертов?

Наивысшие оценки получили Segafredo Intermezzo и Lavazza Espresso Italiano Cremoso. Первый кофе получил оценку 1,9, а второй – 1,8, что обеспечило ему первое место. Особенно высоко эксперты оценили вкусовые качества Lavazza, которая почти достигла максимальной оценки за аромат и гармоничность вкуса.

Кофе Lavazza Espresso Italiano Cremoso эксперты оценили выше всего / Фото GettyImages

Segafredo Intermezzo также продемонстрировала высокий результат, хотя несколько уступила из-за показателей загрязнений. В то же время Stiftung Warentest подчеркнула, что все выявленные вещества находились в пределах допустимых норм. Акриламид и фуран, которые образуются при обжарке зерен, присутствовали во всех протестированных образцах.

Отметим, что обе марки широко представлены на украинском рынке и продаются как в крупных супермаркетах, так и в интернет-магазинах.