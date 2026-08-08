Тут живе менше людей, ніж у багатьох селах: де розташоване найменше місто України

Угнів офіційно вважається найменшим містом України за кількістю населення. Сьогодні тут мешкає менш як тисяча людей, що навіть менше, ніж у багатьох українських селах.

Водночас статус міста Угнів зберігає вже понад шість століть. Історія населеного пункту сягає часів Київської Русі, пише 032.ua.

Що відомо про місто Угнів

Історики вважають, що Угнів був одним із Червенських городів, хоча тоді існував як сторожовий форпост. Він також згадується у "Повісті минулих літ". Водночас перші документальні згадки про Угнів як місто датуються 1360 роком.

У XV столітті місто отримало Магдебурзьке право від польського короля Казимира IV Ягеллончика. У той час Угнів був важливим ремісничим і торговельним осередком.

Розташований Угнів у Шептицькому районі Львівської області, лише за три кілометри від українсько-польського кордону. Прикордонне розташування протягом століть впливало на розвиток міста, торгівлю та культурні традиції.

Де розташований Угнів: дивіться на карті

Раніше Угнів славився місцевими шевцями. Вони виготовляли знамениті "угнівські чоботи" – тепле шкіряне взуття з характерною жовтою або червоною окантовкою. За такими чоботами приїжджали покупці з усієї Галичини.

Про місцеві ремесла свого часу писав і Іван Франко у статті "Домашній промисел угнівців", опублікованій у 1900 році.

Ще на початку ХХ століття в Угневі проживало близько п'яти тисяч людей. Місто було багатонаціональним – тут жили українці, поляки та євреї. Однак Друга світова війна та повоєнний обмін територіями між СРСР і Польщею докорінно змінили його долю.

Польське населення виїхало до Польщі, українців депортували до Одеської області. Додому змогли повернутися лише три родини, через що населення міста різко скоротилося.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Угневі / Фото Wikimedia Commons

Попри невеликі розміри, Угнів і сьогодні зберігає чимало історичних пам'яток. Тут можна побачити бароковий костел XVII століття, церкву Різдва Богородиці з дзвіницею XVIII століття, а також залишки синагоги, єврейського кладовища та будівлі колишньої гімназії.

Саме тому прогулянка найменшим містом України більше нагадує подорож у минуле.