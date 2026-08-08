При этом статус города Угнев сохраняется уже более шести веков. История населенного пункта уходит корнями во времена Киевской Руси, пишет 032.ua.

Что известно о городе Угнев

Историки считают, что Угнев был одним из Червенских городов, хотя тогда существовал как сторожевой форпост. Он также упоминается в "Повести временных лет". При этом первые документальные упоминания об Угневе как о городе датируются 1360 годом.

В XV веке город получил Магдебургское право от польского короля Казимира IV Ягеллончика. В то время Угнев был важным ремесленным и торговым центром.

Угнев расположен в Шептицком районе Львовской области, всего в трех километрах от украинско-польской границы. Приграничное расположение на протяжении веков влияло на развитие города, торговлю и культурные традиции.

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Где находится Угнев: смотрите на карте

Раньше Угнив славился местными сапожниками. Они изготавливали знаменитые "угнивские сапоги" – теплую кожаную обувь с характерной желтой или красной окантовкой. За такими сапогами приезжали покупатели со всей Галичины.

О местных ремеслах в свое время писал и Иван Франко в статье "Домашний промысел угневцев", опубликованной в 1900 году.

Еще в начале ХХ века в Угневе проживало около пяти тысяч человек. Город был многонациональным – здесь жили украинцы, поляки и евреи. Однако Вторая мировая война и послевоенный обмен территориями между СССР и Польшей коренным образом изменили его судьбу.

Польское население уехало в Польшу, украинцев депортировали в Одесскую область. Домой смогли вернуться лишь три семьи, потому что население города резко сократилось.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Угневе / Фото Wikimedia Commons

Несмотря на небольшие размеры, Угнев и сегодня сохраняет немало исторических памятников. Здесь можно увидеть барочный костел XVII века, церковь Рождества Пресвятой Богородицы с колокольней XVIII века, а также остатки синагоги, еврейского кладбища и здания бывшей гимназии.

Именно поэтому прогулка по самому маленькому городу Украины больше напоминает путешествие в прошлое.