Вона грала звідусіль і повернулася через 12 років: якою була найвідоміша пісня світу в 2003 році

Щороку у світі з'являються тисячі пісень. Однак тільки одну можна назвати найпопулярнішою композицією у світі. У 2003 році усі чарти розривав американський трек.

І мовиться про пісню популярної виконавиці Бейонсе. Що за пісня та як вона повернулася через 12 років – розповідає 24 Канал.

Цікаво Яка українська пісня є найпопулярнішою у 2025 році й до чого тут російський літак

Яка пісня Бейонсе стала хітом 2003 року

18 травня 2003 року відбувся реліз головного синглу дебютного альбому Бейонсе Dangerously in Love. Мова, звісно, йде про дуетну роботу з Jay-Z, а саме Crazy in Love. Офіційний кліп зібрав 884 мільйони переглядів на YouTube. І це при цьому, що платформа з'явилася на два роки пізніше, ніж пісня.

Бейонсе & Jay-Z – Crazy in Love: дивіться відео

Ця пісня 8 тижнів поспіль очолювала головний американський чарт Billboard Hot 100. Пісня увійшла в численні переліки найкращих пісень сучасності та в історії загалом, а у 2018 році журнал Rolling Stone назвав Crazy in Love найкращою піснею ХХІ століття.

Цікаво, що у 2015 році Бейонсе створила ремікс на свою ж пісню, який, на відміну від драйвового оригіналу став пристрасною композицією. І саме ця версія пісні стала саундтреком для фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Це дало нову хвилю популярності для оригінальної композиції.