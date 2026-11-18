YouTube давно став однією з головних платформ для прослуховування музики, а деякі кліпи тут набули справжнього світового масштабу. Відео популярних виконавців збирають мільярди переглядів і залишаються затребуваними навіть через багато років після прем'єри.

Серед лідерів є як світові попхіти, так і композиції, які свого часу стали вірусними завдяки незвичайним танцям або яскравим відеорядам. 24 Канал розповідає про 5 найпопулярніших музичних кліпів в історії YouTube.

"Despacito"

Перше місце посідає "Despacito" пуерториканського співака Луїса Фонсі за участю Daddy Yankee. Офіційний кліп композиції, який вийшов у 2017 році, зібрав близько 9,17 мільярда переглядів і залишається найпопулярнішим музичним відео на платформі.

Пісня швидко стала міжнародним хітом завдяки запальному латиноамериканському звучанню та мелодійному приспіву. У відео показані вулиці Пуерто-Рико, місцеві жителі, танці та вечірки. Саме ця атмосфера допомогла передати настрій композиції та зробила кліп упізнаваним у різних країнах світу.

Luis Fonsi – "Despacito" ft. Daddy Yankee: дивіться відео

"Despacito" також мала величезний успіх у музичних чартах. Композиція очолила Billboard Hot 100 і стала однією з найуспішніших іспаномовних пісень в історії сучасної попмузики.

"See You Again"

Друге місце займає "See You Again" у виконанні Wiz Khalifa та Charlie Puth. Музичний кліп, опублікований у 2015 році, набрав приблизно 7,14 мільярда переглядів. Композицію створили для фільму "Форсаж 7" як присвяту акторові Полу Вокеру, який загинув у ДТП у 2013 році.

Відео поєднує кадри з фільму та моменти за участю актора. Особливого значення пісні надає її текст, присвячений дружбі, втраті близької людини та спогадам про спільні моменти.

Wiz Khalifa – "See You Again" ft. Charlie Puth: дивіться відео

Після виходу композиція швидко стала світовим хітом. Вона очолила музичні чарти в багатьох країнах.

"Shape of You"

Третю сходинку рейтингу посідає "Shape of You" британського співака Еда Ширана. Відеокліп вийшов у 2017 році та зібрав понад 6,8 мільярда переглядів. Композиція стала одним із найбільших хітів виконавця та надовго закріпилася в міжнародних музичних чартах.

У центрі сюжету кліпу – історія знайомства двох людей, які поступово зближуються під час тренувань із боксу. Головну жіночу роль зіграла американська акторка Дженні Пегускі. Сам Ширан також з'являється у відео.

Ed Sheeran – "Shape of You": дивіться відео

Пісня вирізняється ритмічним звучанням, поєднанням попмузики та тропічних мотивів. Її легко впізнати з перших секунд, а простий приспів зробив композицію популярною далеко за межами англомовної аудиторії.

"Axel F"

Четверте місце посідає "Axel F" від Crazy Frog. Цей анімаційний кліп, опублікований у 2009 році, зібрав понад 6,3 мільярда переглядів. На відміну від інших учасників рейтингу, його головним героєм є не співак чи музичний гурт, а кумедний комп'ютерний анімаційний персонаж.

Композиція є електронною версією відомої інструментальної теми "Axel F", яку написав Гарольд Фальтермаєр для фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз". У кліпі Crazy Frog ганяє на незвичайному транспорті, пересувається містом і потрапляє в різні комічні ситуації.

Crazy Frog – "Axel F": дивіться відео

Впізнаваний вигляд, незвичайні звуки та проста мелодія зробили відео популярним серед кількох поколінь глядачів.

"Gangnam Style"

П'яте місце посідає "Gangnam Style" південнокорейського виконавця PSY. Кліп вийшов у 2012 році та зібрав понад 6,1 мільярда переглядів. Свого часу він став одним із найгучніших вірусних відео в інтернеті та познайомив величезну аудиторію з корейською попмузикою.

У кліпі PSY демонструє незвичайні танцювальні рухи, які нагадують їзду верхи. Саме цей танець швидко став вірусним. Його повторювали знаменитості, політики та звичайні користувачі в різних країнах.

PSY – "GANGNAM STYLE": дивіться відео

"Gangnam Style" також увійшов в історію YouTube як перше відео, яке подолало позначку в один мільярд переглядів.