Какие музыкальные клипы набрали миллиарды просмотров / Коллаж 24 Канала
YouTube уже давно стал одной из главных платформ для прослушивания музыки, а некоторые клипы здесь приобрели поистине мировую известность. Видео популярных исполнителей набирают миллиарды просмотров и остаются востребованными даже спустя много лет после премьеры.
Среди лидеров есть как мировые поп-хиты, так и композиции, которые в свое время стали вирусными благодаря необычным танцам или ярким видеокадрам. 24 Канал рассказывает о 5 самых популярных музыкальных клипах в истории YouTube.
"Despacito"
Первое место занимает "Despacito" пуэрториканского певца Луиса Фонси при участии Daddy Yankee. Официальный клип на эту композицию, вышедший в 2017 году, набрал около 9,17 миллиарда просмотров и остается самым популярным музыкальным видео на платформе.
Песня быстро стала международным хитом благодаря зажигательному латиноамериканскому звучанию и мелодичному припеву. В видео показаны улицы Пуэрто-Рико, местные жители, танцы и вечеринки. Именно эта атмосфера помогла передать настроение композиции и сделала клип узнаваемым в разных странах мира.
Luis Fonsi – "Despacito" ft. Daddy Yankee: смотрите видео
"Despacito" также имела огромный успех в музыкальных чартах. Композиция возглавила Billboard Hot 100 и стала одной из самых успешных испаноязычных песен в истории современной поп-музыки.
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"See You Again"
Второе место занимает "See You Again" в исполнении Wiz Khalifa и Charlie Puth. Музыкальный клип, выпущенный в 2015 году, набрал около 7,14 миллиарда просмотров. Композиция была создана для фильма "Форсаж 7" в память об актере Поле Уокере, погибшем в ДТП в 2013 году.
Видео сочетает кадры из фильма и моменты с участием актера. Особое значение песне придает ее текст, посвященный дружбе, потере близкого человека и воспоминаниям о совместных моментах.
Wiz Khalifa – "See You Again" ft. Charlie Puth: смотрите видео
После выхода композиция быстро стала мировым хитом. Она возглавила музыкальные чарты во многих странах.
"Shape of You"
Третье место в рейтинге занимает "Shape of You" британского певца Эда Ширана. Видеоклип вышел в 2017 году и набрал более 6,8 миллиарда просмотров. Композиция стала одним из самых больших хитов исполнителя и надолго закрепилась в международных музыкальных чартах.
В центре сюжета клипа – история знакомства двух людей, которые постепенно сближаются во время тренировок по боксу. Главную женскую роль сыграла американская актриса Дженни Пегуски. Сам Ширан также появляется в видео.
Ed Sheeran – "Shape of You": смотрите видео
Песня отличается ритмичным звучанием, сочетанием поп-музыки и тропических мотивов. Ее легко узнать с первых секунд, а простой припев сделал композицию популярной далеко за пределами англоязычной аудитории.
"Axel F"
Четвертое место занимает "Axel F" от Crazy Frog. Этот анимационный клип, опубликованный в 2009 году, собрал более 6,3 миллиарда просмотров. В отличие от других участников рейтинга, его главным героем является не певец или музыкальная группа, а забавный компьютерный анимационный персонаж.
Композиция представляет собой электронную версию известной инструментальной темы "Axel F", написанной Гарольдом Фальтермайером для фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз". В клипе Crazy Frog мчится на необычном транспорте, передвигается по городу и попадает в различные комичные ситуации.
Crazy Frog – "Axel F": смотрите видео
Узнаваемый облик, необычные звуки и простая мелодия сделали видео популярным среди нескольких поколений зрителей.
"Gangnam Style"
Пятое место занимает "Gangnam Style" южнокорейского исполнителя PSY. Клип вышел в 2012 году и набрал более 6,1 миллиарда просмотров. В свое время он стал одним из самых громких вирусных видео в интернете и познакомил огромную аудиторию с корейской поп-музыкой.
В клипе PSY демонстрирует необычные танцевальные движения, напоминающие верховую езду. Именно этот танец быстро стал вирусным. Его повторяли знаменитости, политики и обычные пользователи в разных странах.
PSY – "GANGNAM STYLE": посмотрите видео
"Gangnam Style" также вошел в историю YouTube как первое видео, преодолевшее отметку в один миллиард просмотров.
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