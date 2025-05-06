Без росіян не обійшлось, але тренд на своє зростає: що слухають українці в перший тиждень травня

Перший тиждень травня демонструє, що українці дедалі активніше надають перевагу вітчизняним виконавцям. Цікаво, що попри відмінності в аудиторіях, деякі композиції зуміли увійти в чарти одразу кількох стрімінгових сервісів.

Щоправда, попри війну, в чартах все ще можна знайти треки російських виконавців, хоча частка українськомовної музики відчутно зростає. 24 Канал розповідає, які пісні є найпопулярнішими серед українців в перший тиждень травня.

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Які пісні найпопулярніші в Apple Music

На першому місці в чарті Apple Music в Україні тримається трек Fake ID від російських виконавців kizaru та Icegergert. Зауважимо, що 10 місце в топі посідає пісня No Gletcher Gang 2 у виконанні російського репера Friendly Thug 52 Ngg.

Другу сходинку посіла DOROFEEVA з довгоочікуваним хітом FENOMENAL'. Замикає трійку пісня "Мужчина" від Alena Omargalieva, яка особливо полюбилася користувачам у TikTok.

Цікавим також виглядає пісня "Атата (ренебе)" від VovaZiLvova, якій вже 13 років, але завдяки TikTok вона знову стала популярною та посідає 6 місце у чарті.

Загалом топ-10 пісень в Apple Music виглядає так:

Fake ID – kizaru, Icegergert;

FENOMENAL' – DOROFEEVA;

"Мужчина" – Alena Omargalieva;

"Зірочка палай" – Анна Трінчер;

"Врубай" – Parfeniuk;

"Атата (ренебе)" – VovaZiLvova;

"Додайте світла" – DOROFEEVA;

Bad Dreams – Teddy Swims;

"Мила моя" – TVORCHI;

No Gletcher Gang 2 – Friendly Thug 52 Ngg.

Які пісні слухають українці в Apple Music в перший тиждень травня / Скриншот

Що слухають українці в Spotify

Найбільше російських виконавців, які увійшли до топ-10 за прослуховуваннями серед українців, можна помітити в Spotify.

У чартах в Україні перше місце знову посідає Fake ID від російських виконавців kizaru та Icegergert. Другим за популярністю є трек "так по***", який також належить виконавцю з Росії maddkit. Ще одну пісню від цього ж виконавця можна помітити на шостій сходинці топу.

Єдиний представник з України, який присутній у верхівці цього рейтингу – Parfeniuk з його піснею "Врубай".

З цікавого, можна помітити, що до топ-10 увійшла пісня "Зцапала-злапала" від Boombox, якій уже 20 років, однак TikTok зміг вдихнути у неї нове життя.

До топ-10 пісень в Spotify увійшли:

Fake ID – kizaru, Icegergert;

"так по***" – maddkit;

"Врубай" – Parfeniuk;

"Мужчина" – Alena Omargalieva;

FENOMENAL' – DOROFEEVA;

"ты че обиделась" – maddkit;

"Зцапала-злапала" – Boombox;

"Забий" – Wellboy, Parfeniuk;

"Не лякай" – OSTY, Klavdia Petrivna;

"Зірочка палай" – Анна Трінчер.

Що слухають українці в Spotify / Скриншот

Які пісні найпопулярніші серед українців в YouTube Music

Лідером серед українських слухачів на YouTube Music став Parfeniuk із треком "Врубай". На другому місці – "Мужчина" від Alena Omargalieva. Додамо, що це не єдина пісня виконавиці, яка увійшла до топ-10. Третю позицію посіла композиція "Тебе це не стосується" від paashee.

Цікавою та неординарною виглядає четверта позиція в топі, адже її посів фонк-трек PASSO BEM SOLTO від ATLXS, а точніше його сповільнена версія.

Зауважимо, що YouTube Music – єдина стрімінгова платформа, де в топ-10 не увійшли пісні російських виконавців.

Загалом топ-10 пісень на YouTube Music виглядає наступним чином:

"Врубай" – Parfeniuk;

"Мужчина" – Alena Omargalieva;

"Тебе це не стосується" – paashee;

PASSO BEM SOLTO (Slowed) – ATLXS;

"Зірочка палай" – Анна Трінчер;

"Нагадай" – Domiy;

"Твоя" – Alena Omargalieva;

"Кульбаби" – Тоня Матвієнко;

"Акація" – Chico, Qatoshi і paashee;

SAMCHUK, BURLA - КОСИ – SAMCHUK.

Топ-10 пісень в YouTube Music серед українців / Скриншот