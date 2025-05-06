Без росіян не обійшлось, але тренд на своє зростає: що слухають українці в перший тиждень травня
- Українці все частіше слухають вітчизняних виконавців, хоча в чартах все ще присутні російські треки.
- Пісні "Атата (ренебе)" від VovaZiLvova та "Зцапала-злапала" від Boombox, завдяки TikTok, знову стали популярними.
Перший тиждень травня демонструє, що українці дедалі активніше надають перевагу вітчизняним виконавцям. Цікаво, що попри відмінності в аудиторіях, деякі композиції зуміли увійти в чарти одразу кількох стрімінгових сервісів.
Щоправда, попри війну, в чартах все ще можна знайти треки російських виконавців, хоча частка українськомовної музики відчутно зростає. 24 Канал розповідає, які пісні є найпопулярнішими серед українців в перший тиждень травня.
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Які пісні найпопулярніші в Apple Music
На першому місці в чарті Apple Music в Україні тримається трек Fake ID від російських виконавців kizaru та Icegergert. Зауважимо, що 10 місце в топі посідає пісня No Gletcher Gang 2 у виконанні російського репера Friendly Thug 52 Ngg.
Другу сходинку посіла DOROFEEVA з довгоочікуваним хітом FENOMENAL'. Замикає трійку пісня "Мужчина" від Alena Omargalieva, яка особливо полюбилася користувачам у TikTok.
Цікавим також виглядає пісня "Атата (ренебе)" від VovaZiLvova, якій вже 13 років, але завдяки TikTok вона знову стала популярною та посідає 6 місце у чарті.
Загалом топ-10 пісень в Apple Music виглядає так:
- Fake ID – kizaru, Icegergert;
- FENOMENAL' – DOROFEEVA;
- "Мужчина" – Alena Omargalieva;
- "Зірочка палай" – Анна Трінчер;
- "Врубай" – Parfeniuk;
- "Атата (ренебе)" – VovaZiLvova;
- "Додайте світла" – DOROFEEVA;
- Bad Dreams – Teddy Swims;
- "Мила моя" – TVORCHI;
- No Gletcher Gang 2 – Friendly Thug 52 Ngg.
Які пісні слухають українці в Apple Music в перший тиждень травня / Скриншот
Що слухають українці в Spotify
Найбільше російських виконавців, які увійшли до топ-10 за прослуховуваннями серед українців, можна помітити в Spotify.
У чартах в Україні перше місце знову посідає Fake ID від російських виконавців kizaru та Icegergert. Другим за популярністю є трек "так по***", який також належить виконавцю з Росії maddkit. Ще одну пісню від цього ж виконавця можна помітити на шостій сходинці топу.
Єдиний представник з України, який присутній у верхівці цього рейтингу – Parfeniuk з його піснею "Врубай".
З цікавого, можна помітити, що до топ-10 увійшла пісня "Зцапала-злапала" від Boombox, якій уже 20 років, однак TikTok зміг вдихнути у неї нове життя.
До топ-10 пісень в Spotify увійшли:
- Fake ID – kizaru, Icegergert;
- "так по***" – maddkit;
- "Врубай" – Parfeniuk;
- "Мужчина" – Alena Omargalieva;
- FENOMENAL' – DOROFEEVA;
- "ты че обиделась" – maddkit;
- "Зцапала-злапала" – Boombox;
- "Забий" – Wellboy, Parfeniuk;
- "Не лякай" – OSTY, Klavdia Petrivna;
- "Зірочка палай" – Анна Трінчер.
Що слухають українці в Spotify / Скриншот
Які пісні найпопулярніші серед українців в YouTube Music
Лідером серед українських слухачів на YouTube Music став Parfeniuk із треком "Врубай". На другому місці – "Мужчина" від Alena Omargalieva. Додамо, що це не єдина пісня виконавиці, яка увійшла до топ-10. Третю позицію посіла композиція "Тебе це не стосується" від paashee.
Цікавою та неординарною виглядає четверта позиція в топі, адже її посів фонк-трек PASSO BEM SOLTO від ATLXS, а точніше його сповільнена версія.
Зауважимо, що YouTube Music – єдина стрімінгова платформа, де в топ-10 не увійшли пісні російських виконавців.
Загалом топ-10 пісень на YouTube Music виглядає наступним чином:
- "Врубай" – Parfeniuk;
- "Мужчина" – Alena Omargalieva;
- "Тебе це не стосується" – paashee;
- PASSO BEM SOLTO (Slowed) – ATLXS;
- "Зірочка палай" – Анна Трінчер;
- "Нагадай" – Domiy;
- "Твоя" – Alena Omargalieva;
- "Кульбаби" – Тоня Матвієнко;
- "Акація" – Chico, Qatoshi і paashee;
- SAMCHUK, BURLA - КОСИ – SAMCHUK.
Топ-10 пісень в YouTube Music серед українців / Скриншот