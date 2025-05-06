Правда, несмотря на войну, в чартах все еще можно найти треки российских исполнителей, хотя доля украиноязычной музыки ощутимо растет. 24 Канал рассказывает, какие песни являются самыми популярными среди украинцев в первую неделю мая.
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Какие песни самые популярные в Apple Music
На первом месте в чарте Apple Music в Украине держится трек Fake ID от российских исполнителей kizaru и Icegergert. Заметим, что 10 место в топе занимает песня No Gletcher Gang 2 в исполнении российского рэпера Friendly Thug 52 Ngg.
Второе место заняла DOROFEEVA с долгожданным хитом FENOMENAL'. Замыкает тройку песня "Мужчина" от Alena Omargalieva, которая особенно полюбилась пользователям в TikTok.
Интересным также выглядит песня "Атата (ренебе)" от VovaZiLvova, которой уже 13 лет, но благодаря TikTok она снова стала популярной и занимает 6 место в чарте.
В общем топ-10 песен в Apple Music выглядит так:
- Fake ID – kizaru, Icegergert;
- FENOMENAL' – DOROFEEVA;
- "Мужчина" – Alena Omargalieva;
- "Звездочка пылай" – Анна Тринчер;
- "Врубай" – Parfeniuk;
- "Атата (ренебе)" – VovaZiLvova;
- "Добавьте света" – DOROFEEVA;
- Bad Dreams – Teddy Swims;
- "Милая моя" – TVORCHI;
- No Gletcher Gang 2 – Friendly Thug 52 Ngg.
Какие песни слушают украинцы в Apple Music в первую неделю мая / Скриншот
Что слушают украинцы в Spotify
Больше всего российских исполнителей, которые вошли в топ-10 по прослушиваниям среди украинцев, можно заметить в Spotify.
В чартах в Украине первое место снова занимает Fake ID от российских исполнителей kizaru и Icegergert. Вторым по популярности является трек "так по***", который также принадлежит исполнителю из России maddkit. Еще одну песню от этого же исполнителя можно заметить на шестой строчке топа.
Единственный представитель из Украины, который присутствует в верхушке этого рейтинга – Parfeniuk с его песней "Врубай".
Из интересного, можно заметить, что в топ-10 вошла песня "Зцапала-злапала" от Boombox, которой уже 20 лет, однако TikTok смог вдохнуть в нее новую жизнь.
В топ-10 песен в Spotify вошли:
- Fake ID – kizaru, Icegergert;
- "так по***" – maddkit;
- "Врубай" – Parfeniuk;
- "Мужчина" – Алена Омаргалиева;
- FENOMENAL' – DOROFEEVA;
- "Ты чего обиделась" – maddkit;
- "Зцапала-злапала" – Boombox;
- "Забей" – Wellboy, Parfeniuk;
- "Не пугай" – OSTY, Klavdia Petrivna;
- "Зірочка палай" – Анна Тринчер.
Что слушают украинцы в Spotify / Скриншот
Какие песни самые популярные среди украинцев в YouTube Music
Лидером среди украинских слушателей на YouTube Music стал Parfeniuk с треком "Врубай". На втором месте – "Мужчина" от Alena Omargalieva. Добавим, что это не единственная песня исполнительницы, которая вошла в топ-10. Третью позицию заняла композиция "Тебя это не касается" от paashee.
Интересной и неординарной выглядит четвертая позиция в топе, ведь ее занял фонк-трек PASSO BEM SOLTO от ATLXS, а точнее его замедленная версия.
Заметим, что YouTube Music – единственная стриминговая платформа, где в топ-10 не вошли песни российских исполнителей.
В общем топ-10 песен на YouTube Music выглядит следующим образом:
- "Врубай" – Parfeniuk;
- "Мужчина" – Alena Omargalieva;
- "Тебя это не касается" – paashee;
- PASSO BEM SOLTO (Slowed) – ATLXS;
- "Звездочка пылай" – Анна Тринчер;
- "Напомни" – Domiy;
- "Твоя" – Alena Omargalieva;
- "Одуванчики" – Тоня Матвиенко;
- "Акация" – Chico, Qatoshi и paashee;
- SAMCHUK, BURLA - КОСЫ – SAMCHUK.
Топ-10 песен в YouTube Music среди украинцев / Скриншот