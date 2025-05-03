Украинский TikTok последние годы становится не только площадкой для новых музыкальных трендов, но и местом, где происходит переосмысление культурного наследия. 24 Канал собрал пять украинских композиций, которым десятки лет, но которые снова стали хитами.

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"Атата (ренебе)"

Композиция "Атата (ренебе)", создана Вовой из Львова и Иваном Дорном еще 13 лет назад, неожиданно вернулась в тренды благодаря TikTok. Молодежь активно делится видео с этим треком и удивляется, почему раньше никогда его не слышала.

"Атата (ренебе)" – Вова из Львова и Иван Дорн: смотрите видео

"Паровая машина"

Аутентичная народная песня "Парова машина" завирусилась в TikTok в 2023 году и мгновенно стала хитом платформы. Исполнение принадлежит певице и литературоведу Ярине Квасной.

Интересно, что она записала свой вариант песни совсем спонтанно – просто после музыкального вечера "Леся Квартиринка" на киностудии Довженко, где выступала.

Ярина Квасний исполнила песню "Паровая машина": смотрите видео

"Не стой под окном"

Песня "Не стой под окном" (она же – "Заручена") в исполнении Руси, увидевшая свет еще в 1989 году в альбоме "Ворожка", приобрела бешеную популярность весной 2022 года.

Тогда украинцы активно снимали видео для снятия стресса, и именно этот трек часто звучал в роликах о печально известном "Чмоню" – пленного российского солдата, который стал интернет-мемом. Позже песню использовали и в мемах о Викторе Медведчуке.

"Не стой под окном" ("Заручена") – Руся: смотрите видео

"Песня будет между нами"

"Пісня буде поміж нас" – легендарная композиция Владимира Ивасюка, написана еще в 1971 году. Она неожиданно получила второе дыхание в TikTok.

С весны 2022 года ее активно используют в видео с живописными украинскими пейзажами, особенно Карпат. Для многих молодых слушателей эта песня стала настоящим открытием.

"Песня будет среди нас" – Владимир Ивасюк: смотрите видео

"Зцапала-злапала"

Песня "Зцапала-злапала" группы Бумбокс, которой более 20 лет, неожиданно ворвалась в TikTok в начале марта этого года и сразу стала вирусным трендом. Ее ритмичная мелодия и узнаваемый припев понравились тиктокерам, и они начали массово добавлять трек в свои видео. Благодаря этому о композиции узнало новое поколение слушателей.

"Зцапала-злапала" – Бумбокс: смотрите видео

К слову, недавно известно модель Белла Хадид в своем видео в TikTok использовала украинскую песню "Різні" группы Quest Pistols. Оно собрало более полумиллиона просмотров, десятки тысяч лайков и множество комментариев, в частности от украинцев.