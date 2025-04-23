Интересно, что известными могут стать как эффектные монтажи, так и максимально простые ролики. 24 Канал собрал топ-5 самых популярных видео в TikTok.

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Bella Poarch и ее легендарное "M to the B"

Видео, которое сделало Беллу Поарч звездой TikTok, набрало более 850 миллионов просмотров, 70 миллионов лайков и почти 3 миллиона комментариев. В нем она просто подпевает под трек M to the B от Millie B. Это видео до сих пор остается одним из самых известных в TikTok.

"M to the B" в исполнении Bella Poarch: смотрите видео

Липсинг @looooooooooch под Praise Jah In The Moonlight

Пользовательница @looooooooooch собрала потрясающие 1,1 миллиарда просмотров, 64 миллиона лайков и 2,2 миллиона комментариев. Ее самое популярное видео – простой липсинг под песню Praise Jah In The Moonlight от YG Marley.

Липсинг от пользовательницы @looooooooooch: смотрите видео

Прятки от @zachking

В видео с 1,2 миллиарда просмотров, главный герой просто прячется в зеркале во время игры в прятки. Вероятно, пользователей настолько поразило качество монтажа и шутливый подход к видео, что видео смогло собрать 9,6 миллиона лайков и более 17 тысяч комментариев.

Игра в прятки собрала в TikTok более 1,2 миллиарда просмотров: смотрите видео

Полет на метле от @zachking

Еще одно видео от @zachking, которое уже стало культовым. Здесь мужчина летает на метле, словно герой из "Гарри Поттера". Но магия – это оптическая иллюзия с зеркалом и электроскейтбордом. Как результат – 2,2 миллиарда просмотров, 26 миллионов лайков и 713 тысяч комментариев.

Еще одно творение @zachking, которое стало одним из самых популярных в TikTok: смотрите видео

Черный экран от @lasi

Невероятно, но самое популярное видео на TikTok – это просто черное изображение без звука. Его автор – пользователь под ником @lasi. Видео собрало 3,6 миллиарда просмотров, 1,1 миллиона лайков и более 100 тысяч комментариев.

Черное изображение стало самым популярным в TikTok по просмотрам: смотрите видео