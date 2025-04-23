Цікаво, що відомими можуть стати як ефектні монтажі, так і максимально прості ролики. 24 Канал зібрав топ-5 найпопулярніших відео в TikTok.

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Bella Poarch та її легендарне "M to the B"

Відео, яке зробило Беллу Поарч зіркою TikTok, набрало понад 850 мільйонів переглядів, 70 мільйонів лайків і майже 3 мільйони коментарів. У ньому вона просто підспівує під трек M to the B від Millie B. Це відео досі залишається одним із найвідоміших у TikTok.

"M to the B" у виконанні Bella Poarch: дивіться відео

Ліпсінг @looooooooch під Praise Jah In The Moonlight

Користувачка @looooooooch зібрала приголомшливі 1,1 мільярда переглядів, 64 мільйони лайків і 2,2 мільйона коментарів. Її найпопулярніше відео – простий ліпсінг під пісню Praise Jah In The Moonlight від YG Marley.

Ліпсінг від користувачки @looooooooch: дивіться відео

Хованки від @zachking

У відео з 1,2 мільярда переглядів, головний герой просто ховається в дзеркалі під час гри в хованки. Ймовірно, користувачів настільки вразила якість монтажу та жартівливий підхід до відео, що відео змогло зібрати 9,6 мільйона лайків і понад 17 тисяч коментарів.

Гра у хованки зібрала у TikTok понад 1,2 мільярда переглядів: дивіться відео

Політ на мітлі від @zachking

Ще одне відео від @zachking, яке вже стало культовим. Тут чоловік літає на мітлі, немов герой з "Гаррі Поттера". Але магія – це оптична ілюзія з дзеркалом і електроскейтбордом. Як результат – 2,2 мільярда переглядів, 26 мільйонів лайків і 713 тисяч коментарів.

Ще одне творіння @zachking, яке стало одним з найпопулярніших у TikTok: дивіться відео

Чорний екран від @lasi

Неймовірно, але найпопулярніше відео на TikTok – це просто чорне зображення без звуку. Його автор – користувач під ніком @lasi. Відео зібрало 3,6 мільярда переглядів, 1,1 мільйона лайків і понад 100 тисяч коментарів.

Чорне зображення стало найпопулярнішим у TikTok за переглядами: дивіться відео