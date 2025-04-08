За два роки воно набрало 3,6 мільярда переглядів. 24 Канал розповідає, що відомо про найпопулярніше відео у TikTok.

Дивіться також Неймовірний танцювальний тренд у тіктоці підкорив серця: що знімають користувачі

У чому особливість найпопулярнішого відео в TikTok

TikTok знову здивував користувачів. Найпопулярнішим відео на платформі стало звичайне чорне зображення без звуку.

За два роки воно набрало 3,6 мільярда переглядів, 1,1 мільйона лайків і понад 100 тисяч коментарів.

Найпопулярніше відео в TikTok: дивіться, як воно виглядає

Феномен цього відео став загадкою для багатьох. Його популярність можна пояснити як випадковістю, так і особливостями алгоритмів TikTok, які іноді підносять у тренди зовсім неочікуваний контент.

Зауважимо, що у коментарях користувачі також масово дивуються, як звичайне чорне зображення змогло зібрати мільярди переглядів.

До слова, у TikTok нещодавно завірусився тренд під трек Price Tag від Jessie J, який було випущено ще у 2011 році. Під нього уже зняли понад 2,4 мільйона відео.