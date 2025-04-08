За два года оно набрало 3,6 миллиарда просмотров. 24 Канал рассказывает, что известно о самом популярном видео в TikTok.

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В чем особенность самого популярного видео в TikTok

TikTok снова удивил пользователей. Самым популярным видео на платформе стало обычное черное изображение без звука.

За два года оно набрало 3,6 миллиарда просмотров, 1,1 миллиона лайков и более 100 тысяч комментариев.

Самое популярное видео в TikTok: смотрите, как оно выглядит

Феномен этого видео стал загадкой для многих. Его популярность можно объяснить как случайностью, так и особенностями алгоритмов TikTok, которые иногда преподносят в тренды совсем неожиданный контент.

Заметим, что в комментариях пользователи также массово удивляются, как обычное черное изображение смогло собрать миллиарды просмотров.

К слову, в TikTok недавно завирусился тренд под трек Price Tag от Jessie J, который был выпущен еще в 2011 году. Под него уже сняли более 2,4 миллиона видео.