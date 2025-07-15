Багато хто і досі щороку передивляється його: який фільм став найпопулярнішим у 2001 році

У 2001 році з'явилося одразу кілька культових фільмів. Однак найкасовішим став дебютний фільм про юного чаклуна – "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Саму у 2001 році глядачі з усього світу закохалися в історію про хлопчика-чаклуна, якого зіграв юний Деніел Редкліфф. У світовому прокаті фільм зібрав майже мільярд доларів, передає 24 Канал.

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Який фільм мав найбільші касові збори у 2001 році?

Фільмом, що став найпопулярнішим у 2001 році, виявився "Гаррі Поттер і філософський камінь" – перша частина легендарної франшизи про юного чаклуна.

Світові збори стрічки склали майже 975 мільйонів доларів. Режисер Кріс Коламбус вдало адаптував роман Джоан Ролінґ, а ролі Гаррі, Герміони та Рона виконали тоді ще зовсім юні Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Ґрінт.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться трейлер

На другій позиції за касовими зборами у 2001 опинився "Володар перснів: Братство персня". Перша частина трилогії зібрала у прокаті понад 871 мільйон доларів.

Третє місце зайняв анімаційний хіт студії Pixar – "Корпорація монстрів". Стрічка принесла студії понад 528 мільйонів доларів.

Цікаво, що 2001 рік став першим в історії, коли одразу два фільми подолали планку у 800 мільйонів доларів касових зборів.

Зауважимо також, що "Гаррі Поттер і філософський камінь" утримував звання найуспішнішого фільму франшизи до 2011 року, коли його обійшов "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2".

До слова, у 1998 році найпопулярнішим став фільм "Армагедон". У світовому прокаті стрічка зібрала понад 553 мільйони доларів.