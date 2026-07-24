Ви знаєте її напам'ять: саме ця пісня стала найприбутковішою в історії

Пісню "Happy Birthday to You" знають у всьому світі, але мало хто здогадується, що десятиліттями її виконання у фільмах коштувало тисячі доларів. Саме вона вважається найприбутковішою окремою піснею в історії.

Авторські права на композицію стали причиною численних судових суперечок і принесли її власникам мільйони доларів. Лише у 2015 році суд визнав, що пісня належить до суспільного надбання, розповідає Euronews.

Як з'явилася пісня "Happy Birthday to You"

Історія пісні бере початок у 1893 році, коли сестри Патті Гілл і Мілдред Гілл створили композицію "Good Morning to All". Мілдред написала мелодію, а Патті, яка працювала вихователькою дитячого садка, створила текст для дітей. Згодом до мелодії додали слова про день народження, після чого пісня швидко стала популярною.

Спочатку композию опублікували у книзі "Song Stories for the Kindergarten", а пізніше – у "The Beginners' Book of Songs with Instruction". Видавець Клейтон Саммі зареєстрував авторські права на всі пісні збірки та поновив їх у 1921 році, коли "Happy Birthday" вже стала невіддільною частиною святкувань.

Патті Гілл і Мілдред Гілл / Колаж 24 Каналу

У 1930-х роках молодша сестра авторок, Джессіка Гілл, звернула увагу, що авторство пісні не вказують належним чином. Після того як композиція прозвучала у бродвейському мюзиклі "As Thousands Cheer", вона подала позов. У 1935 році сестри Гілл офіційно зареєстрували авторські права на текст пісні про день народження, щоб уникнути подальших суперечок.

Згодом сестри також судилися з компанією "Summy", вважаючи, що воно виплачує їм недостатньо роялті. Для цього вони створили "Hill Foundation, Inc.". У підсумку компанія отримала права на пісні сестер Гілл, а вони самі – лише третину доходів.

У 1988 році компанія "Warner Chappell Music" придбала музичне видавництво "Birch Tree Group", яке володіло авторськими правами, за 25 мільйонів доларів. Тоді саму пісню оцінювали приблизно у 5 мільйонів доларів.

Чому за виконання "Happy Birthday" доводилося платити

Через авторські права режисери часто уникали використання "Happy Birthday" у фільмах або не виконували її повністю. Серед тих, хто все ж заплатив за ліцензію, був режисер Стів Джеймс, який віддав 5 тисяч доларів за використання пісні у документальному фільмі "Hoop Dreams". При цьому бюджет стрічки становив близько 700 тисяч доларів.

У документальному фільмі "The Corporation" зазначалося, що Warner могла стягувати до 10 тисяч доларів за використання композиції у кіно. За оцінками, лише ліцензійні збори приносили пісні близько 2 мільйонів доларів на рік, що зробило її найприбутковішою окремою піснею в історії.

Пісня "Happy Birthday": дивіться відео

Ситуація змінилася у 2013 році, коли режисерка Дженніфер Нельсон, яка працювала над документальним фільмом про пісню "Happy Birthday", отримала вимогу сплатити 1 500 доларів за її використання. Вона звернулася до суду з вимогою визнати композицію суспільним надбанням.

22 вересня 2015 року окружний суд США став на бік кінематографістів. Суддя Джордж Кінг визнав претензії щодо авторських прав недійсними, а "Warner Chappell" погодилася повернути 14 мільйонів доларів ліцензійних зборів.

Саме тому до 2015 року у багатьох фільмах і телешоу пісню "Happy Birthday" або не виконували, або замінювали іншими композиціями, щоб уникнути сплати дорогих ліцензійних зборів.