Авторские права на эту композицию стали причиной многочисленных судебных споров и принесли ее владельцам миллионы долларов. Только в 2015 году суд признал, что песня относится к общественному достоянию, сообщает Euronews.

Как появилась песня "Happy Birthday to You"

История песни берет свое начало в 1893 году, когда сестры Патти Хилл и Милдред Хилл создали композицию "Good Morning to All". Милдред написала мелодию, а Патти, которая работала воспитательницей в детском саду, сочинила текст для детей. Впоследствии к мелодии добавили слова о дне рождения, после чего песня быстро стала популярной.

Сначала композицию опубликовали в книге "Song Stories for the Kindergarten", а позже – в "The Beginners' Book of Songs with Instruction". Издатель Клейтон Самми зарегистрировал авторские права на все песни сборника и продлил их в 1921 году, когда "Happy Birthday" уже стала неотъемлемой частью торжеств.

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Пэтти Хилл и Милдред Хилл / Коллаж 24 Канала

В 1930-х годах младшая сестра авторов, Джессика Хилл, обратила внимание на то, что авторство песни указывается ненадлежащим образом. После того как композиция прозвучала в бродвейском мюзикле "As Thousands Cheer", она подала иск. В 1935 году сестры Хилл официально зарегистрировали авторские права на текст песни о дне рождения, чтобы избежать дальнейших споров.

Впоследствии сестры также судились с компанией "Summy", считая, что та выплачивает им недостаточно роялти. Для этого они создали "Hill Foundation, Inc.". В итоге компания получила права на песни сестер Хилл, а они сами – лишь треть доходов.

В 1988 году компания "Warner Chappell Music" приобрела музыкальное издательство "Birch Tree Group", владевшее авторскими правами, за 25 миллионов долларов. Тогда саму песню оценивали примерно в 5 миллионов долларов.

Почему за исполнение "Happy Birthday" приходилось платить

Из-за авторских прав режиссеры часто избегали использования "Happy Birthday" в фильмах или не исполняли ее полностью. Среди тех, кто все же заплатил за лицензию, был режиссер Стив Джеймс, который отдал 5 тысяч долларов за использование песни в документальном фильме "Hoop Dreams". При этом бюджет картины составлял около 700 тысяч долларов.

В документальном фильме "The Corporation" отмечалось, что Warner могла взимать до 10 тысяч долларов за использование композиции в кино. По оценкам, только лицензионные сборы приносили песне около 2 миллионов долларов в год, что сделало ее самой прибыльной отдельной песней в истории.

Песня "Happy Birthday": смотрите видео

Ситуация изменилась в 2013 году, когда режиссер Дженнифер Нельсон, работавшая над документальным фильмом о песне "Happy Birthday", получила требование уплатить 1 500 долларов за ее использование. Она обратилась в суд с требованием признать композицию Суспильною.

22 сентября 2015 года окружной суд США встал на сторону кинематографистов. Судья Джордж Кинг признал претензии в отношении авторских прав недействительными, а "Warner Chappell" согласилась вернуть 14 миллионов долларов лицензионных сборов.

Именно поэтому до 2015 года во многих фильмах и телешоу песню "Happy Birthday" либо не исполняли, либо заменяли другими композициями, чтобы избежать уплаты дорогостоящих лицензионных сборов.