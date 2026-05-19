Люди живуть тут уже 11 тисяч років: яке найстаріше місто світу

Місто, якому понад 11 тисяч років, досі залишається одним із головних претендентів на звання найстарішого у світі, що безперервно заселяється. Йдеться про древнє поселення на території Палестини, історія якого сягає ще IX тисячоліття до нашої ери.

Про те, в якому місті люди живуть уже 11 тисяч років, пише IFLScience.

Яке найстаріше місто у світі, що досі існує?

Єрихон, вік якого оцінюють приблизно у 11 тисяч років, вважають одним із найдавніших міст на планеті, що збереглося до наших днів. Археологи встановили, що на цій території протягом тисячоліть змінювали одне одного різні поселення, а окремі частини міста та його відомі оборонні мури могли з'явитися ще близько 9 000 року до нашої ери.

Місто також називають найстарішим укріпленим поселенням у світі. Водночас дослідники досі сперечаються, чи було воно населене безперервно, адже існують версії, що в певні періоди Єрихон залишався покинутим на багато століть.

При цьому стародавні руїни розташовані не в межах сучасного Єрихона, а в Телль-ес-Султан, яка знаходиться приблизно за два кілометри на північ від нинішнього центру міста.

Які історичні пам'ятки збереглися до наших днів у місті?

За даними The Jerusalem Post, сьогодні однією з головних пам'яток Єрихона є руїни Телль-ес-Султана, що розташовані в історичному центрі міста. Саме тут збереглися сліди найдавніших цивілізацій.

Неподалік від руїн розташоване Джерело Єлисея, або Фонтан Єлисея, яке вважають одним із найвідоміших і найпопулярніших місць для фото в Єрихоні. Воно привертає увагу не лише своєю архітектурою, а й важливим археологічним та культурним значенням. На стінах джерела можна побачити напис "Найстаріше місто у світі", що щороку приваблює сюди тисячі туристів.

Також у Єрихоні збереглися пам'ятки часів халіфату Омейядів, зокрема Палац Хішама, споруджений у 743 – 744 роках. Він відомий своїми мозаїками та ліпниною, натхненними римськими термами. Ці елементи оздоблення добре збереглися донині.

Деякі залишки Палацу Хішама нині можна побачити в Музеї Рокфеллера в Єрусалимі.

Яке найстаріше українське місто?

Раніше ми розповідали про те, що на березі Дунаю в Одеській області розташована Кілія, яку вважають найстарішим містом України. У 2018 році міська рада офіційно визначила датою її заснування 682 рік до нашої ери, тож місто стало старшим за Київ, Чернігів і Білгород-Дністровський.

Водночас історики зазначають, що безперервне існування Кілії з античних часів поки не має остаточного наукового підтвердження. Ще за часів давніх греків на цьому місці функціонував порт на Дунаї.

Сьогодні Кілія є невеликим містом біля кордону з Румунією, яке приваблює туристів домашнім вином, дунайським оселедцем і полуницею. Мандрівники кажуть, що місто поєднує атмосферу давнини з виглядом радянської провінції 1960 – 1970-х років, і саме це створює його особливий колорит.