Одне з них заснували ще у 705 році: 5 найстаріших міст Житомирщини

Житомирщина має давню історію, яка сягає часів Київської Русі. На території сучасної області виникали поселення древлян, які згодом перетворювалися на важливі торговельні, ремісничі та оборонні центри.

Деякі з них існують уже понад тисячу років. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Житомирської області.

Коростень

Одним із найдавніших міст Житомирщини є Коростень, який, за офіційною версією, заснували у 705 році. У давнину він мав назву Іскоростень і був центром древлянського племінного союзу.

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Водночас перша літописна згадка про місто датується 945 роком. Саме тоді Іскоростень опинився в центрі подій, пов'язаних із повстанням древлян проти київського князя Ігоря.

Після загибелі князя його дружина Ольга вирушила на землі древлян, а згодом спалила місто.

Житомир

Житомир заснували у 884 році. Існує легенда, що місто отримало назву на честь дружинника київських князів Аскольда і Діра на ім'я Житомир, який нібито оселився на цих землях.

Де розташований Житомир: дивіться на карті

Водночас ця історія не має переконливого документального підтвердження. Протягом століть Житомир розвивався як важливий торговельний та адміністративний центр регіону. У 1444 році місто отримало Магдебурзьке право.

Овруч

Історія Овруча бере початок із 977 року. У часи Київської Русі воно мало назву Вручий і було одним із важливих центрів древлянських земель.

Де розташований Овруч: дивіться на карті

Перша літописна згадка про Овруч також датується 977 роком. Вона пов'язана з боротьбою між синами князя Святослава Ігоровича. Тоді під час протистояння зі своїм братом Ярополком загинув князь Олег Святославич.

Серед найвідоміших історичних пам'яток міста – Свято-Василівський собор, будівництво якої пов'язують із князем Рюриком Ростиславичем.

Радомишль

Радомишль має давню історію, яка сягає приблизно 1150 року. Водночас перші відомості про поселення на місці сучасного міста пов'язують із Мичеськом, яке згадується в літописних джерелах XII століття.

Де розташований Радомишль: дивіться на карті

Назва Радомисль з'явилася значно пізніше. Перша писемна згадка про неї датується 1569 роком. Згодом поселення отримало сучасну назву – Радомишль.

Звягель

Звягель, який раніше мав назву Новоград-Волинський, вперше згадується у 1257 році в Галицько-Волинському літописі під назвою Возвягель.

Де розташований Звягель: дивіться на карті

Літописна згадка пов'язана з походом князя Данила Романовича, який наказав зруйнувати укріплення поселення. Упродовж наступних століть місто розвивалося як важливий центр Волині.

У 1795 році населений пункт отримав назву Новоград-Волинський. Однак у червні 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення повернути місту історичну назву – Звягель.