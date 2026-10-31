Один из них был основан еще в 705 году: 5 старейших городов Житомирской области

Какие города Житомирской области являются самыми древними / Коллаж 24 Канала
Житомирская область имеет древнюю историю, уходящую корнями во времена Киевской Руси. На территории современной области возникали поселения древлян, которые впоследствии превращались в важные торговые, ремесленные и оборонительные центры.
Некоторые из них существуют уже более тысячи лет. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Житомирской области.
Коростень
Одним из древнейших городов Житомирщины является Коростень, который, по официальной версии, был основан в 705 году. В древности он назывался Искоростеньь и был центром древлянского племенного союза.
Где находится Коростень: смотрите на карте
В то же время первое летописное упоминание о городе датируется 945 годом. Именно тогда Искоростен оказался в центре событий, связанных с восстанием древлян против киевского князя Игоря.
После гибели князя его жена Ольга отправилась на земли древлян, а впоследствии сожгла город.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Житомир
Житомир был основан в 884 году. Существует легенда, что город получил название в честь дружинника киевских князей Аскольда и Дира по имени Житомир, который якобы поселился на этих землях.
Где находится Житомир: смотрите на карте
В то же время эта история не имеет убедительного документального подтверждения. На протяжении веков Житомир развивался как важный торговый и административный центр региона. В 1444 году город получил Магдебургское право.
Овруч
История Овруча берет начало в 977 году. Во времена Киевской Руси он носил название Вручий и был одним из важных центров древлянских земель.
Где находится Овруч: смотрите на карте
Первое летописное упоминание об Овруче также датируется 977 годом. Оно связано с борьбой между сыновьями князя Святослава Игоревича. Тогда во время противостояния со своим братом Ярополком погиб князь Олег Святославич.
Среди самых известных исторических памятников города – Свято-Васильевский собор, строительство которого связывают с князем Рюриком Ростиславичем.
Радомышль
Радомышль имеет древнюю историю, уходящую корнями примерно в 1150 год. При этом первые сведения о поселении на месте современного города связывают с Мическом, который упоминается в летописных источниках XII века.
Где находится Радомышль: смотрите на карте
Название Радомысль появилось значительно позже. Первое письменное упоминание о нем датируется 1569 годом. Впоследствии поселение получило современное название – Радомышль.
Звягель
Звягель, ранее называвшийся Новоград-Волынский, впервые упоминается в 1257 году в Галицко-Волынской летописи под названием Возвягель.
Где находится Звягель: смотрите на карте
Летописное упоминание связано с походом князя Даниила Романовича, который приказал разрушить укрепления поселения. В течение следующих веков город развивался как важный центр Волыни.
В 1795 году населенный пункт получил название Новоград-Волынский. Однако в июне 2022 года Верховная Рада Украины приняла решение вернуть городу историческое название – Звягель.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter