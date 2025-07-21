Ніл Армстронг був знайомий з Іваном Миколайчуком: що астронавт говорив українцю на зустрічі

21 липня 1969 року американці Ніл Армстронг і Базз Олдрін висадилися на поверхню Місяця. Це принесло їм популярність у світі – вони стали бажаними гостями на різних заходах, проте, наприклад, Армстронг не приховував свого захоплення іншими.

Наприклад, одним з кумирів Ніла Армстронга був український актор Іван Миколайчук, відомий, зокрема, за роллю Івана Палійчука у фільмі "Тіні забутих предків". Одна із їхніх зустрічей увійшла в історію. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Українську хвилю з Європи".

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Як зустрілися Армстронг та Миколайчук

Фільми за участю Івана Миколайчука в СРСР здебільшого були заборонені. Згадані уже "Тіні забутих предків" чи "Білий птах з чорною ознакою" тріумфували на міжнародних кінофестивалях, проте залишалися маловідомими в окупованій більшовиками Україні.

Тому як головний герой популярних на Заході фільмів Іван Миколайчук був знаним серед тамтешніх знаменитостей. Зокрема акторська гра Миколайчука захоплювала відомо астронавта. Вони зустрілися у 1971 році в Белграді – столиці тодішньої Югославії на кінофестивалі Fest.

Іване, із тобою я готовий знову летіти на Місяць,

– сказав астронавт українському акторові.

Ніл Армстронг та Базз Олдрін на Місяці: дивіться відео

Чи перетиналися ще на заходах Армстронг та Миколайчук – невідомо, та й спільних знімків, які би свідчили про це, на жаль, не збереглося.