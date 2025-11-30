Попри все: як зустріти Новий 2026 рік в українських реаліях

Уже за місяць весь світ зустріне Новий рік. Як і будь-яке свято, цей день потребує підготовки й варто врахувати чимало нюансів.

Останні кілька років будь-які свята в Україні відзначаються всупереч усьому, зокрема і Новий рік. Як підготуватися до цього свята в нинішніх реаліях – розповість 24 Канал.

Цікаво 25 грудня чи 7 січня: чому в нас існують дві дати Різдва

Як заощадити на продуктах?

Святковий стіл – не дешеве задоволення, проте можна дещо заощадити, якщо деякі позиції закуповувати уже. Наприклад, користувачка тікток з нікнеймом korolivska1 радить купити консервацію, такі як горошок і кукурудза, оливки, ананаси тощо, адже напередодні свят зростуть ціни на ці продукти. Також можна купити м'ясо й нарізки та заморозити їх. Зберігатиметься до свят і алкоголь.

Що придбати до свят зараз: дивіться відео

На що ще потрібно звернути увагу в підготовці?

Від коли почалася повномасштабна війна, Новорічна ніч майже щороку не обходиться без обстрілів. При чому майже по всій країні. Тому плануючи святкування Нового року врахуйте не тільки те, де ви будете його зустрічати, але й куди ховатиметеся у випадку загрози.

Наприклад, можна підготувати рюкзак з настільними іграми та закусками, щоб у випадку тривоги ви разом з друзями в укритті попри все добре проводили час.

Як зустріти Новий рік?

Сам Новий рік не має як таких традицій, хоча на 31 грудня припадає свято Меланки, а 1 січня – Святого Василя. Тому можна провести цей час як забажає душа. Можна відсвяткувати у традиційному стилі – увечері 31 грудня – "водити козу", а наступного дня – посівати у друзів.

Можна ж просто зібратися з друзями та відсвяткувати з іграми, музикою, улюбленими фільмами. Або ж якщо ви і ваші друзі – фанати "Дивних див", то можете разом переглянути останній епізод, який якраз з'явиться в новорічну ніч.



Святкування Нового року не обмежується одним лише застіллям / Фото Pexels

Ще одна традиція, яка набуває популярності у всьому світі – 12 виноградин. Опівночі в Новий рік треба з'їсти під столом 12 виноградин, якщо хочете наступного року зустріти своє кохання. Як пише People, ця традиція з'явилася у ХІХ столітті в Іспанії, але через тікток стала популярною у всьому світі.

Який би формат святкування ви не обрали – головне добре провести час з друзями та близькими. І найголовніше – у безпеці.