Несмотря ни на что: как встретить Новый 2026 год в украинских реалиях

Уже через месяц весь мир встретит Новый год. Как и любой праздник, этот день требует подготовки и стоит учесть немало нюансов.

Последние несколько лет любые праздники в Украине отмечаются вопреки всему, в том числе и Новый год. Как подготовиться к этому празднику в нынешних реалиях – расскажет 24 Канал.

Как сэкономить на продуктах?

Праздничный стол – не дешевое удовольствие, однако можно несколько сэкономить, если некоторые позиции закупать уже. Например, пользовательница тикток с никнеймом korolivska1 советует купить консервацию, такие как горошек и кукуруза, оливки, ананасы и т.д., ведь накануне праздников вырастут цены на эти продукты. Также можно купить мясо и нарезки и заморозить их. Будет сохраняться до праздников и алкоголь.

Что приобрести к праздникам сейчас: смотрите видео

На что еще нужно обратить внимание в подготовке?

От когда началась полномасштабная война, Новогодняя ночь почти каждый год не обходится без обстрелов. Причем почти по всей стране. Поэтому планируя празднование Нового года учтите не только то, где вы будете его встречать, но и куда будете прятаться в случае угрозы.

Например, можно подготовить рюкзак с настольными играми и закусками, чтобы в случае тревоги вы вместе с друзьями в укрытии несмотря на все хорошо проводили время.

Как встретить Новый год?

Сам Новый год не имеет как таковых традиций, хотя на 31 декабря приходится праздник Меланки, а 1 января – Святого Василия. Поэтому можно провести это время как пожелает душа. Можно отпраздновать в традиционном стиле – вечером 31 декабря – "водить козу", а на следующий день – посевать у друзей.

Можно же просто собраться с друзьями и отпраздновать с играми, музыкой, любимыми фильмами. Или же если вы и ваши друзья – фанаты "Очень странных дел", то можете вместе посмотреть последний эпизод, который как раз появится в новогоднюю ночь.



Празднование Нового года не ограничивается одним лишь застольем / Фото Pexels

Еще одна традиция, которая приобретает популярность во всем мире – 12 виноградин. В полночь в Новый год надо съесть под столом 12 виноградин, если хотите в следующем году встретить свою любовь. Как пишет People, эта традиция появилась в XIX веке в Испании, но через тикток стала популярной во всем мире.

Какой бы формат празднования вы не выбрали – главное хорошо провести время с друзьями и близкими. И самое главное – в безопасности.