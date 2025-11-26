Большинство христиан отмечают этот праздник 25 декабря, в то же время часть православных стран – 7 января. Как случилось так, что существуют две даты Рождества – расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Интересно Эти треки должны быть в вашем плейлисте: какие песни можно услышать в фильме "Ты – космос"

Почему существуют две даты Рождества?

Первые христиане не имели четких дат для празднования Рождества и других праздников. Однако постепенно, смещая язычество, христианские праздники становились их заменой. Поэтому, например, Рождество установили праздновать после зимнего солнцестояния. Раньше так отмечали праздник рождения зимнего солнца. С летним солнцестоянием история похожа, только тогда отмечают Рождество Ивана Креститеся, которое в народе называют Ивана Купала.

По юлианскому календарю, которым мир пользовался до ХVI века, дата Рождества приходилась на 25 декабря. Однако когда была обнаружена погрешность в календаре, Папа Римский Григорий VIII утвердил новый календарь, а для исправления ошибок старого пришлось пропустить 11 дней. Так после 4 октября 1582 года наступило сразу 15.



Октябрь 1582 года, после которого, фактически, и появились две даты Рождества / Скриншот

Однако православный мир принимал новый календарь неохотно и в дальнейшем пользовался юлианским. Со временем разница между календарями выросла и сейчас она составляет 13 дней.

Так как же появилось 7 января? Дело в том, что в начале ХХ века православные церкви использовали все еще юлианский календарь, но в светской жизни страны все чаще переходили на григорианский – и по нему мы, собственно, и живем не зависимо от того, какой календарь использует церковь. Поэтому 25 декабря по юлианскому календарю соответствует 7 января по григорианскому. То есть православные церкви празднуют Рождество 25 декабря, просто по другому календарю, который отстает от привычного нам на 13 дней.

С 1920-х годов большинство православных церквей начали внедрять новый календарь. Однако даты определения Пасхи и всех подвижных праздников оставили по юлианскому календарю. Поэтому этот календарь называют новоюлианским. Именно на этот календарь и перешли украинские церкви в 2023 году.

Как пишет портал Upworthy, с 2100 года разница между юлианским и григорианским календарем составит 14 дней. Если до чего времени, например, Русская, Сербская, Польская, Македонская, и Иерусалимская церкви не изменят свой календарь, то Рождество будет приходиться уже не на 7, а на 8 января.

Как празднуют Рождество в Украине?