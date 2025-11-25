Поэтому если вы искали плейлист с песнями из фильма, то вы его нашли. Какие треки есть в фильме "Ты – космос" – расскажет 24 Канал со ссылкой на ForeFilms.
Какие песни есть в фильме "Ты – космос"?
В ленте есть 3 знаковых хита и два из них – украинские. Первая песня – хит, написанный легендарным Мирославом Скориком. Эта песня стала чрезвычайно популярной в исполнении Любови Чайковской. Конечно же, речь идет о песне "Нарисуй мне ночь".
Любовь Чайковская – "Нарисуй мне ночь":
Второй хит – не менее популярная песня Назария Яремчука, которая еще больше внимания получила в прошлом году после выхода документального фильма о жизни певца. Речь идет о песне "Несравненный мир красоты".
Назарий Яремчук – "Незрівнянний світ краси":
И третья знаковая песня в ленте – французская. Что неудивительно, ведь фильм появился также при поддержке бельгийской студии Stenola Productions. Одним из саундтреков фильма стала легендарная песня Voyage, Voyage.
Desireless – Voyage, Voyage:
Также в фильме можно услышать песню "Подолье" Николая Гнатюка.
Николай Гнатюк – "Подолье":
И еще один шедевр в исполнении Дианы Петриненко – "Кохання моє".
Диана Петриненко – "Кохання моє":
Также в фильме есть произведения Жана-Жака Руссо, Илана Пустопецкого и Ричарда Штрауса.
Что надо знать о фильме "Ты – космос"?
"Ты – космос" стал одной из самых ожидаемых украинских премьер года. В центре сюжета – украинский дальнобойщик Андрей. Он несколько нелюдимый и уже два года направляется на космическом грузовом судне к черной дыре. Он должен сбросить в дыру контейнеры с ядерными отходами.
Однако из-за внезапного взрыва Земли Андрей остается единственным человеком во Вселенной. Так кажется, пока не выясняется, что лаборантка космической станции Катрин выжила и вышла на контакт. Они решают лететь на встречу друг другу и спасти то, что осталось.
Фильм произвел фурор в украинском прокате и получил положительные отзывы от критиков и зрителей.