Почему нам нравятся песни на иностранном языке?

Нам часто нравятся песни, слова которых мы даже не понимаем, но на это есть вполне логичное объяснение. Секрет кроется в особой гармонии звуков, которую называют эвфонией или по-простому благозвучием.

Авторы песен активно пользуются этим инструментом. Один из самых распространенных приемов – аллитерация, то есть повторение одинаковых согласных.

Яркий пример – хит "Спи собі сама" в исполнении группы "Скрябин". В этой композиции часто повторяется звук "с", который ассоциируется со спокойствием, тишиной и сном.

"Скрябин" – "Спи собі сама": смотрите видео

Другой популярный прием – ассонанс, то есть повторение гласных. Например, в песне "Believer" группы Imagine Dragons повторяется гласный звук "е", что усиливает узнаваемость припева.

Imagine Dragons – "Believer": смотрите видео

Подобный эффект можно услышать и в легендарной композиции "Smells Like Teen Spirit" группы Nirvana. Здесь повторяются слова с гласными "е" и "о". В то же время в названии песни используется аллитерация – повторение звука "с".

Nirvana – "Smells Like Teen Spirit": смотрите видео

Как легко найти песню, которая засела в голове?

Еще в 2020 году Google запустил функцию, которая помогает найти песню даже в случае, когда вы не помните ее название, исполнителя и даже слова. Достаточно просто напеть, насвистеть мелодию или даже попробовать спеть, и программа сама определит трек.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно открыть Google Search, нажать значок микрофона и сказать "Что это за песня?". Мелодию стоит напевать примерно 10 – 15 секунд, после чего система предложит несколько вариантов, наиболее соответствующих запросу.

С Google Assistant все еще проще. Достаточно сказать "Окей, Google, что это за песня?", а затем напеть мелодию.

